Taliparamba Assembly Constituency: ലോക്‌സഭയിൽ കൈവിട്ടു, തദ്ദേശത്തിൽ തിരിച്ചുവരവ്! സിപിഐഎമ്മിനെ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൈവിട്ട മണ്ഡലം...

Taliparamba Assembly Constituency: ഇതുവരെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരുതവണ മാത്രമേ ഇവിടെ സിപിഐഎം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. അതും ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്ക്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:43 PM IST
  • 13 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 12 എണ്ണത്തിലും സിപിഐഎമ്മിന് വിജയം
  • ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറികടന്നു

Taliparamba Assembly Constituency: ലോക്‌സഭയിൽ കൈവിട്ടു, തദ്ദേശത്തിൽ തിരിച്ചുവരവ്! സിപിഐഎമ്മിനെ ഒരിക്കൽ മാത്രം കൈവിട്ട മണ്ഡലം...

സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലം ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് എംവി ഗോവിന്ദൻ തളിപ്പറമ്പ് എംഎൽഎ ആകുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് തളിപ്പറമ്പ് കൈവിട്ടിട്ടുള്ളത്. അതും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്.

നിലവിൽ സിപിഐഎമ്മിന്റെ കണ്ണൂരിലെ ഉരുക്കു കോട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം. 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടെങ്കിലും, 2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ സിപിഐഎം തിരികെയെത്തുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടു. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം...

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രണ്ട് നഗരസഭകളും ഏഴ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളുമാണ് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. ആന്തൂറും തളിപ്പറമ്പും ആണ് നഗരസഭകൾ. ചപ്പാരപ്പടവ്, കൊളച്ചേരി, കുറുമാത്തൂർ, കുറ്റിയൂട്ടൂർ, മലപ്പട്ടം, മയ്യിൽ, പരിയാരം എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ. 

2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭ നഗരസഭ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു നിലകൊണ്ടത്. 2020 ലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ തളിപ്പറമ്പ് 2020 ലും 2025 ലും യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. 

കുറുമാത്തൂർ, കുറ്റിയൂട്ടൂർ, മലപ്പട്ടം, മയ്യിൽ, പരിയാരം പഞ്ചായത്തുകൾ 2025 ൽ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. ചപ്പാരപ്പടവ്, കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പവും നിന്നു. 2020 ലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു.

2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 47.6 ശതമാനം വോട്ടുകളായിരുന്നു. യുഡിഎഫിന് കിട്ടിയത് 43.23 ശതമാനം വോട്ടുകളും. 

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

സിപിഐഎമ്മിന് അത്രയേറെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാവുന്ന മണ്ഡലം ആണ് തളിപ്പറമ്പ്. എന്നാൽ 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. കണ്ണൂരിലെ ശക്തനായ പി ജയരാജനെ കളത്തിലിറക്കിയിട്ടും സിപിഐഎമ്മിനും എൽഡിഎഫിനും അടിതെറ്റി. കെ സുധാകരൻ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 

എംവി ജയരാജൻ 75,544 വോട്ടുകളായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയത്. കെ സുധാകരൻ 84,331 വോട്ടുകൾ നേടി. ഒമ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയത്.

എന്തായാലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ സിപിഐഎമ്മിന് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

1967 മുതലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. സിപിഐഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും അത്രയേറെ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് തളിപ്പറമ്പ്. കെപി രാഘവ പൊതുവാൾ എന്ന കെപിആർ പൊതുവാൾ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ജയിച്ചുവന്ന സിപിഐഎം നേതാവ്. 

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (1970) ഇതേ കെപിആർ പൊതുവാളിന് അടിതെറ്റി. കോൺഗ്രസിന്റെ സിപി ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരോടായിരുന്നു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു ആ പരാജയം.

എന്നാൽ, അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം 1977 ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎം മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. കരുത്തനായ എംവി രാഘവൻ ആയിരുന്നു അന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി. അതിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഐഎമ്മിന് ഒരുതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

1980 ലും 1982 ലും സിപി മൂസക്കുട്ടിയായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ. 1987 ൽ കെകെഎൻ പരിയാരം വിജയിച്ചു. 1991 പാച്ചേനി കുഞ്ഞിരാമനും. 1991 ലും 1996 ലും രണ്ട് തവണ തുടർച്ചയായി എംവി ഗോവിന്ദൻ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു. 2006 ൽ സികെ പത്മനാഭനിും 2011 ലും 2016 ലും ജെയിംസ് മാത്യുവും തളിപ്പറമ്പിനെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021 ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംവി ഗോവിന്ദൻ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 22,689 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു വിജയം. 2016 ൽ 40,617 വോട്ടുകളായിരുന്നു ജെയിംസ് മാത്യുവിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം.

 

