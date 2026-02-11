English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kalliasseri Assembly Constituency: ഇടതുകോട്ടയായി കല്യാശ്ശേരി... തദ്ദേശ, ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എൽഡിഎഫിനൊപ്പം! നിയമസഭയിലോ...

Kalliasseri Assembly Constituency: മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം നടന്ന മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയം.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:02 PM IST
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കല്യാശ്ശേരിയിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് ലീഡ്
  • മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എൽഡിഎഫിന് വിജയം

കണ്ണൂർ ജില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭ മണ്ഡലം ആണ് കല്യാശ്ശേരി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കല്യാശ്ശേരി. 2008 ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.

2011 മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൽഡിഎഫിനൊപ്പം, വിശിഷ്യ സിപിഐഎമ്മിനൊപ്പമാണ് മണ്ഡലം.രണ്ട് തവണ ടിവി രാജേഷും ഒരുതവണ എം വിജിനും ആണ് കല്യാശ്ശേരിയില്ഡ നിന്ന് വിജയിച്ചത്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

പത്ത് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറുകുന്ന്, കല്യാശ്ശേരി, കണ്ണപുരം, മാറ്റൂൾ, ചെറുതാഴം, ഏഴോം, കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ, കുഞ്ഞിമംഗം, മാടായി, പട്ടുവം എന്നിവയാണ് ആ പഞ്ചായത്തുകൾ.

ചെറുകുന്ന്, ചെറുതാഴം, കല്യാശ്ശേരി, കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ, കണ്ണപുരം, കുഞ്ഞിമംഗലം, ഏഴോം, പട്ടുവം എന്നീ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ഇതിൽ തന്നെ ചെറുതാഴം, കല്യാശ്ശേരി, കണ്ണപുരം എന്നീ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചത് എൽഡിഎഫ് ആയിരുന്നു. കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 16 വാർഡിൽ 15 എണ്ണത്തിലും എൽഡിഎഫിനായിരുന്നു വിജയം.

മാടായി, മാറ്റൂൾ പഞ്ചായത്തുകളാണ് യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയകത്. മാറ്റൂളിൽ, 19 ൽ 18 സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് നേടി. മാടായിയിൽ 22 ൽ 17 സീറ്റുകളും നേടി യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ, എൽഡിഎഫിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ആധിപത്യം മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കാം.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

കാസർഗോഡ് ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം വരുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 2024 ലേത്. എന്നാൽ കല്യാശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എംവി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ നേടിയത് 65,405 വോട്ടുകളായിരുന്നു. രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് ലഭിച്ചത് 64,347 വോട്ടുകളും. ആയിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

എന്നാൽ ഈ കണക്ക് സിപിഐഎമ്മിന് അത്ര ആശാവഹമല്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിവരും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐഎം മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ച മണ്ഡലമായിരുന്നു കല്യാശ്ശേരി. എന്തായാലും ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സിപിഐഎമ്മിനും എൽഡിഎഫിനും ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒന്നാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2008 ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് 2011 ലും. യുവനേതാവായിരുന്ന ടിവി രാജേഷ് (ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി) ആയിരുന്നു സിപിഐഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. പി ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും. 29,966 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു അന്ന് ടിവി രാജേഷിന്റെ വിജയം. 2016 ലും ടിവി രാജേഷിനെ തന്നെ ആണ് സിപിഐഎം രംഗത്തിറക്കിറയത്. അമൃത രാമകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി. എന്നാൽ, ആ തവണ 42,891 വോട്ടുകളുടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ടിവി രാജേഷിന്റെ വിജയം.

2021 ൽ എത്തിയപ്പോൾ യുവ നേതാവായ എം വിജിൻ ആയി സിപിഐഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. അഡ്വ ബ്രിജേഷ് കുമാറിനെ രംഗത്തിറക്കിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിരോധം. എന്നാൽ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം പിന്നേയും ഉയർന്നു- 44,393 വോട്ടുകൾ.

ഹ്രസ്വമെങ്കിലും, ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ് സിപിഐഎമ്മിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പാർട്ടി തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും, കല്യാശ്ശേരിയിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.

 

