Koothuparamba Assembly Constituency: പിണറായി മുതൽ പി ജയരാജനും കെകെ ഷൈലജയും വരെ... ഈ മണ്ഡലം ഇപ്പോൾ ഘടകക്ഷിയ്ക്ക്; വിപ്ലവത്തിന്റെ മണ്ണ്

സിപിഐഎമ്മിനേയും ഡിവൈഎഫ്ഐയേയും സംബന്ധിച്ച് കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരമാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരും ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായി അവശേഷിച്ചിരുന്ന പുഷ്പനും എല്ലാം അവർക്ക് ഏറെ വൈകാരികമാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട തന്നെ ആയിരുന്നു കൂത്തുപറമ്പ്. ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായി സിപിഐഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള മണ്ഡലം.
എന്നാൽ 2011 ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു അട്ടിമറി നടന്നു. പിന്നീട് കൂത്തുപറമ്പ് സിപിഐഎം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2021 ൽ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തിയത്, 2011 ൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ അതേ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ആയിരുന്നു. കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം എങ്ങോട്ട് ചായും? നോക്കാം...
കൂത്തുപറമ്പ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025
കൂത്തുപറമ്പ്, പാനൂർ നഗരസഭകളും അഞ്ച് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ആണ് കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. കോട്ടയം-മലബാർ, കുന്നോത്ത്പറമ്പ്, മൊകേരി, പാട്യം, തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ.
കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ 2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം. 29 വാർഡുകളിൽ 23 എണ്ണവും എൽഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 4 എണ്ണം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, പാനൂരിൽ അതല്ല സ്ഥിതി, 41 വാർഡുകളിൽ 23 എണ്ണവും ജയിച്ചത് യുഡിഎഫ് ആയിരുന്നു. എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 14 വാർഡുകളും.
കോട്ടയം- മലബാർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം. 15 ൽ 14 വാർഡുകളിലും എൽഡിഎഫ് ജയിച്ചു. കുന്നോത്തുപറമ്പിൽ യുഡിഎഫിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം. 23 സീറ്റിൽ 11 എണ്ണം യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 9 സീറ്റുകൾ ഇവിടെ എൻഡിഎ മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ വിജയിച്ചു.
മൊകേരിയിൽ എൽഡിഎഫ് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. 15 ൽ 12 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി. പാട്യത്തും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. 20 ൽ 16 സീറ്റിലും വിജയിച്ചത് എൽഡിഎഫ് ആണ്. തൃപ്പങ്ങോട്ടൂരിൽ യുഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. 19 ൽ 10 സീറ്റും യുഡിഎഫ് നേടി. എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 4 എണ്ണം. നാല് വാർഡിൽ എൻഡിഎയും വിജയിച്ചു.
മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു നഗരസഭയിലും മൂന്ന് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലും എൽഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. അതേ സമയം ഒരു നഗരസഭയിലും രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫിനും ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരം കടുക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
2024 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം
കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിലും വടകര ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ്. 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ഷാഫി പറമ്പിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. എന്നാൽ ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പൊലിമ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ അത്ര പ്രകടമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിവരും.
സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെകെ ഷൈലജ, കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയത് 61,705 വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലിന് കിട്ടിയത് 72,493 വോട്ടുകളും. പതിനൊന്നായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ആണ് മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയത്.
എന്നാൽ അതിന് ശേഷം നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്തരമൊരു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത യുഡിഎഫിന് പ്രകടമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. എന്തായാലും ശക്തമായ മത്സരത്തിന് തന്നെ ആയിരിക്കും മണ്ഡലത്തിൽ കളമൊരുങ്ങുക.
കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ അടിത്തറയുണ്ടായിരുന്ന മേഖലയാണ് കൂത്തുപറമ്പ്. 1957 ലേയും 1960 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രജ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് പിആർ കുറുപ്പായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 1967 ൽ സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് കെകെ അബുവും ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചു.
1970 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ആദ്യമായി മത്സരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു പ്രജ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി തായത്ത് ചന്ദ്രനെ അന്ന് പിണറായി വിജയൻ തോൽപിച്ചത്. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ചോരപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങളുമായി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിലെത്തിയത് കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ ആയിരിക്കെയാണ്. 1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവിടെ നിന്ന് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ നാലായിരത്തിന് മുകളിൽ ആയിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം. പിന്നീട് 2006 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് വിജയിച്ചത്.
പിണറായി വിജയന് പിറകെ 1980 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംവി രാഘവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1982 ൽ പിവി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും 1987 ൽ കെപി മമ്മു മാസ്റ്ററും വിജയിച്ചു. 1991 ൽ പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ ആയി. 1996 ൽ കെകെ ഷൈലജ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്.
2001 ൽ പി ജയരാജൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചുജയിച്ചു. ക്രിമിനൽ കേസിൽ ശിക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കിയെങ്കിലും 2005 ൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയരാജൻ വീണ്ടും മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു. 2006 ലും വിജയം ജയരാജന് തന്നെ ആയിരുന്നു.
2011 ൽ കൂത്തുപറമ്പ് സീറ്റ് എൽഡിഎഫ് ഘടകക്ഷിയായ ഐഎൻഎലിന് നൽകി. യുഡിഎഫിൽ ആയിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയുടെ കെപി മോഹനൻ ആയിരുന്നു അന്ന് എതിരാളി. സിപിഐഎം കോട്ടയിൽ അന്ന് മോഹനൻ അട്ടിമറി വിജയം നേടി. എസ്എ പുതിയ വളപ്പിലിനെ 3,303 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു അന്ന് തോൽപിച്ചത്. 2016 ൽ മണ്ഡലം സിപിഐഎം ഏറ്റെടുത്തു. കെകെ ഷൈലജ, സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കെപി മോഹനനെ തോൽപിച്ചു.
എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും മുന്നണി സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി. വീരേന്ദ്ര കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത ജെഡിയു ആയി. പിന്നീ്ട് ആർജെഡിയായി എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായി. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലം സിപിഐഎം ആർജെഡിയ്ക്ക് നൽകി. ഇതാണ് നേരത്തേ പറഞ്ഞ അട്ടിമറി കഥയുടെ ബാക്കി സംഭവം. കെപി മോഹനൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുകയും മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പൊട്ടൻകണ്ടി അബ്ദുള്ളയെ തോൽപിക്കുകയും ചെയ്തു.
സിപിഐഎം ഏറ്റെടുക്കുമോ
കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം വീണ്ടും സിപിഐഎം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുയരുന്ന ചോദ്യം. 2016 ൽ കെകെ ഷൈലജയ്ക്കുണ്ടായ ഭൂരിപക്ഷം 2021 ൽ കെപി മോഹനന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നണി ബന്ധങ്ങളും അത്രകണ്ട് ദൃഢവും അല്ല. എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിൽ എത്തിയേക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.