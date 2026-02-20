English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Mananthavady Assembly Constituency: ഒരിക്കൽ കോൺഗ്രസ് കോട്ട, ഇപ്പോൾ സിപിഐഎമ്മിനൊപ്പം... തദ്ദേശത്തിലും ലോക്‌സഭയിലും യുഡിഎഫിന് വൻ ഭൂരിപക്ഷം

Mananthavady Assembly Constituency: ഒരിക്കൽ കോൺഗ്രസ് കോട്ട, ഇപ്പോൾ സിപിഐഎമ്മിനൊപ്പം... തദ്ദേശത്തിലും ലോക്‌സഭയിലും യുഡിഎഫിന് വൻ ഭൂരിപക്ഷം

Mananthavady Assembly Constituency 2026: മാനന്തവാടിയിൽ ഏറ്റവും അധികം തവണ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽഡിഎഫിനായിരുന്നു വിജയം.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:26 AM IST
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം
  • പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വിജയം എൽഡിഎഫിന്

Read Also

  1. Peravoor Assembly Constituency: കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട... പക്ഷേ, ഒരിക്കൽ ഷൈലജ ടീച്ചറിലൂടെ സിപിഐഎം പിടിച്ചു! ഏതാണ് ആ മണ്ഡലം?

Trending Photos

Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala KN-611 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-611 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
7
Relationship Astrology
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
6
Shiv Yog
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
Mananthavady Assembly Constituency: ഒരിക്കൽ കോൺഗ്രസ് കോട്ട, ഇപ്പോൾ സിപിഐഎമ്മിനൊപ്പം... തദ്ദേശത്തിലും ലോക്‌സഭയിലും യുഡിഎഫിന് വൻ ഭൂരിപക്ഷം

കേരളത്തിൽ ആകെ രണ്ട് പട്ടിക വർഗ്ഗ സംവരണ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവ രണ്ടും വരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ ആണ്- മാനന്തവാടിയും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും. കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് രണ്ടും.

Add Zee News as a Preferred Source

മാനന്തവാടി മണ്ഡലം ഏറെക്കാലം കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തക സീറ്റ് ആയിരുന്നു.1970 മുതൽ 2001 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രം ജയിച്ച മണ്ഡലം. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. നോർത്ത് വയനാട് മണ്ഡലം എന്നായിരുന്നു ആദ്യ പേര്. 2008 ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെയാണ് മാനന്തവാടി മണ്ഡലമായി മാറിയത്. മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാം...

2025 തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാനന്തവാടി

മാനന്തവാടി നഗരസഭയും ആറ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് മാനന്തവാടി നിയമസഭ മണ്ഡലം. എടവക,, പനമരം, തവിഞ്ഞാൽ, തിരുനെല്ലി, തൊണ്ടേർനാട്, വെള്ളമുണ്ട എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ. 

2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാനന്തവാടി നഗരസഭ യുഡിഎഫിന് ഒപ്പമായിരുന്നു. 21 വാർഡുകൾ നേടി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയ എൽഡിഎഫിന് 15 വാർഡുകളാണ് നേടാനായത്. എൻഡിഎയ്ക്ക് ഒരു വാർഡും. 

തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫിന് ഭരണം പിടിക്കാൻ ആയത്. ബാക്കി അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് ആണ് അധികാരത്തിൽ. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് 61,771 വോട്ടുകളാണ്. യുഡിഎഫിന് 73,124 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. പതിനൊന്നായിരത്തിന് മുകളിൽ ആണ് ഭൂരിപക്ഷം.

മാനന്തവാടി 2024 ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ

വയനാട് ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് മാനന്തവാടി നിയമസഭ മണ്ഡലം വരുന്നത്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിരുന്നു വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. റായ്ബറേലി മണ്ഡലത്തിലും അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടിടത്തും ജയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം റായ്ബറേലി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 

3,64,422 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. സിപിഐയുടെ ആനി രാജ ആയിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ സുരേന്ദ്രനും മത്സരിച്ചു. ആനി രാജയ്ക്ക് 40,305 വോട്ടുകളാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്കാകട്ടെ 79,026 വോട്ടുകളും. ഏതാണ്ട് നാൽപതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. 

രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവച്ചതിന് ശേഷം നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം നാല് ലക്ഷം കവിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം അതേ രീതിയിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മാനന്തവാടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

പഴയ നോർത്ത് വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 1967 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് സിപിഐഎമ്മിന്റെ എകെ കണ്ണൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 1970 മുതൽ 1982 വരെയുള്ള നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസിന്റെ എംവി രാജൻ ആയിരുന്നു ജയിച്ചത്. 1987 ലേയും 1991 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കെ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ വിജയിച്ചു. 

രാഘവൻ മാസ്റ്ററുടെ മരണ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാധ രാഘവനെയാണ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിപ്പിച്ചത്. 1991 ലേയും 1996 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. കെ കരുണാകരൻ ഡിഐസി രൂപീകരിച്ച കാലത്ത് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവർ കോൺഗ്രസിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്തു.

ഏതാണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് 2006 ൽ മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നത്. കെസി കുഞ്ഞിരാമൻ ആയിരുന്നു അന്ന് വിജയിച്ചത്. മുസ്ലീം ലീഗിന് വേണ്ടി പി ബാലൻ ആയിരുന്നു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി.

2011 ൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ കുഞ്ഞിരാമനെ അട്ടിമറിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പികെ ജയലക്ഷ്മി മാനന്തവാടി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ അവർ മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ അതിന് ശേഷം നടന്ന രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മാനന്തവാടി മണ്ഡലം സിപിഐഎമ്മിനൊപ്പം ആയിരുന്നു നിലകൊണ്ടത്. 2016 ൽ പികെ ജയലക്ഷ്മിയെ തോൽപിച്ചായിരുന്നു ഒആർ കേളുവിന്റെ ആദ്യ ജയം. 2021 ലും ജയലക്ഷ്മി തന്നെ ആയിരുന്നു എതിരാി. എന്നാൽ ഒആർ കേളു ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജയം സ്വന്തമാക്കി. നിലവിൽ, രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമാണ് ഒആർ കേളു.

മാനന്തവാടിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം ആണ് മാനന്തവാടി. തദ്ദേശ, ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അതിന് തെളിവുമാണ്. എന്നാൽ 2021 ലും സ്ഥിതി ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒആർ കേളു നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടാം ടേമും എംഎൽഎ ആയത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒആർ കേളുവിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എൽഡിഎഫ് രംഗത്തിറക്കുക. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലും എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലും മികച്ച പ്രതിച്ഛായ അദ്ദേഹത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പികെ ജയലക്ഷ്മിയെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ യുഡിഎഫ് രംഗത്തിറക്കുക എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

MananthavadyManthavady Assembly ConstituencyKerala Assembly Elections 2026Kerala Assembly Election 2026മാനന്തവാടി

Trending News