Peravoor Assembly Constituency: കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട... പക്ഷേ, ഒരിക്കൽ ഷൈലജ ടീച്ചറിലൂടെ സിപിഐഎം പിടിച്ചു! ഏതാണ് ആ മണ്ഡലം?

ധർമടവും മട്ടന്നൂരും ഒക്കെ സിപിഐഎമ്മിന് എങ്ങനെയാണോ, അതുപോലെയാണ് പേരാവൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിന്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട എന്ന് നിസ്സംശം വിശേഷിപ്പിക്കാം പേരാവൂരിനെ.
എന്നാൽ, ആ പേരാവുർ പോലും കോൺഗ്രസിന് കൈവിട്ടുപോയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊരു പരാജയം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് സംഭവിച്ചിട്ടും ഉള്ളു. 2006 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെകെ ഷൈലജ ആയിരുന്നു പേരാവൂരിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്. പേരാവൂരിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം...
2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പേരാവൂർ...
ഇരിട്ടി നഗരസഭയും എട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് പേരാവൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം. ആറളം, അയ്യൻകുന്ന്, കണിച്ചാർ, കേളകം, കൊട്ടിയൂർ, മുഴക്കുന്ന്, പായം, പേരാവൂർ എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ.
2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരിട്ടി നഗരസഭ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു നിലകൊണ്ടത്. 34 സീറ്റുകളിൽ 16 എണ്ണം എൽഡിഎഫും 13 എണ്ണം യുഡിഎഫും നേടി. എൻഡിഎ നാല് സീറ്റുകളിലും മറ്റുള്ളവർ ഒരു സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ശക്തമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇരുമുന്നണികളും കാഴ്ചവച്ചത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം.
2025 ൽ ആറളം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. 19 ൽ 13 ഉം നേടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ വിജയം. അയ്യൻകുന്നിൽ 16 ൽ 14 വാർഡുകളും ജയിച്ച് യുഡിഎഫ് അപ്രമാദിത്തം പ്രകടമാക്കി. കാണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തിൽ 14 ൽ 12 സീറ്റുകളും യുഡിഎഫിനായിരുന്നു. കേളകം, കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി.
മുഴക്കുന്ന്, പായം, പേരാവൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫിന് സ്വന്തമാക്കാൻ ആയത്. മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം ഏറെക്കുറേ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.
2024 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പേരാവൂർ
കണ്ണൂർ ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് പേരാവൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം വരുന്നത്. കെ സുധാകരന് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷം ആയിരുന്നു 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചത്. ആ ബൂരിപക്ഷത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും പേരാവൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു.
സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എംവി ജയരാജന് ലഭിച്ചത് 46,957 വോട്ടുകളായിരുന്നു. കെ സുധാകരന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ 70,438 വോട്ടുകളും. 23,481 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചത്.
പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം
1977 മുതൽ 1991 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചുവന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെപി നൂറുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 1982 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ 1996 ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ആദ്യ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ കെടി കുഞ്ഞമ്മദ് ആയിരുന്നു ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ കെപി നൂറുദ്ദീനെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് തോൽപിച്ചു. വെറും 186 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞമ്മദിന്റെ വിജയം.
2001 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഡി മുസ്തഫയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്നു കെടി കുഞ്ഞമ്മദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എഡി മുസ്തഫ വിജയിച്ചത്.
എന്നാൽ 2006 ൽ സിപിഐഎം ആണ് ഇവിടെ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്. കെകെ ഷൈലജ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന എഡി മുസ്തഫയെ ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഷൈലഡ തോൽപിച്ചത്.
2011 ലും ഇതേ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സിപിഐഎം കെകെ ഷൈലജയെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിലൂടെ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. നാലായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫ് ജയിച്ചത്. അതിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 2016 ലും 2021 ലും സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെ വിജയിച്ചുപോന്നു.
2026 ൽ പേരാവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പേരാവൂർ മണ്ഡലം യുഡിഎഫിനൊപ്പം തന്നെയാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കെകെ ഷൈലജ ടീച്ചറെ പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പേരാവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല. കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായ സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പേരാവൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
