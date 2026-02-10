English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Udma Assembly Constituency: കെജി മാരാര്‍ രണ്ടാമതെത്തിയ മണ്ഡലം! ഇപ്പോള്‍ സിപിഐഎമ്മിന്റെ പെരുംകോട്ട... മറിയാത്ത വോട്ടുകള്‍! മണ്ഡലം ഏതെന്നല്ലേ...

Kerala Assembly Elections 2026: 1991 മുതലുള്ള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഐഎം അല്ലാതെ, മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടില്ല.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:04 PM IST
  • 1982 ൽ കെജി മാരാർ ആയിരുന്നു ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാമതെത്തിയത്
  • 1991 മുതൽ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്

1991 മുതലുള്ള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ എല്ലാം സിപിഐഎമ്മിനെ മാത്രം വിജയിപ്പിച്ച ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് കേരളത്തില്‍. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദുമ. മൊത്തം ഒമ്പത് തവണ സിപിഐഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലം. എന്നാല്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉദുമയില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? ചരിത്രവും കണക്കുകളും പരിശോധിക്കാം.

പഞ്ചായത്തുകള്‍

എട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉദുമ മണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്ളത്. ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലം. അത്തരം നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങള്‍ വേറേയും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നത് വേറെ കാര്യം. ബേദഡുക്ക, ചെമ്മനാ
ട്, ദേലാംപാടി, മുളിയാര്‍, കുറ്റിക്കോല്‍, പള്ളിക്കര, പുല്ലൂര്‍-പെരിയ, ഉദുമ എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകള്‍.

ബേദഡുക്ക, കുറ്റിക്കോല്‍, പള്ളിക്കര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിലവില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണസമിതികളാണുള്ളത്. ചെമ്മനാട്, മുളിയാര്‍, ഉദുമ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡിഎഫിന് അധികാരം. ദേലാംപടി, പുല്ലൂര്‍-പെരിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും തുല്യശക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകള്‍ രണ്ട് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും തുല്യ സാധ്യത കല്‍പിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

1977 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച എന്‍കെ ബാലകൃഷ്ണന്‍ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഐഎമ്മിന് അവിടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഉണ്ടായിരുനില്ല. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കെജി മാരാര്‍ ആയിരുന്നു. ബിഎല്‍ഡി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആയിട്ടായിരുന്നു മാരാര്‍ മത്സരിച്ചത്. 1980 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ ആയ എന്‍കെ ബാലകൃഷ്ണനെ തന്നെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ സിപിഐഎമ്മിന്റെ കെ പുരുഷോത്തന്‍ അയ്യായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിച്ചു. 

1982 ല്‍ ഇവിടെ വിജയിച്ചത് മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരന്‍ ആയിരുന്ന എംകെ നമ്പ്യാര്‍ ആയിരുന്നു. സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച നമ്പ്യാര്‍ക്ക് ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണപ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ആയിരുന്നു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. 1985 ല്‍ എംകെ  നമ്പ്യാരുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഐഎമ്മിന്റെ കെ പുരുഷോത്തമന്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 

1987 ല്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉദുമയില്‍ അട്ടിമറി വിജയം നേടി. സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ ആയിരുന്നു കെ പുരുഷോത്തമനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കെപി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ ആയിരുന്നു. ഏഴായിരത്തില്‍ അധികമായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം.

എന്നാല്‍ പിന്നീടിങ്ങോട്ട് സിപിഐഎമ്മിനെ ഉദുമ മണ്ഡലത്തില്‍ ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 1991 ലും 1996 ലും സിപിഐഎമ്മിന്റെ പി രാഘവന്‍ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 2001 മുതല്‍ 2016 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കെ കുഞ്ഞിരാമന്‍ വിജയിച്ചു. 2016 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശക്തനായ കെ സുധാകരന്‍ ആയിരുന്നു എതിര്‍ സ്ഥാനാനാര്‍ത്ഥി. 2021 ല്‍ സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ആയിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി.

കെജി മാരാരുടെ വരവ്

അടിയന്തരവാസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 1977 ലേത്. ദേശീയതലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിരുദ്ധ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ബിജെപി നേതാവായി മാറിയ കെജി മാരാര്‍ ഉദുമയില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് ഉദുമയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കെജി മാരാര്‍ക്കായിരുന്നു പിന്തുണ. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി 31,690 വോട്ടുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ കെജി മാരാര്‍ സ്വന്തമാക്കിയത് 28,145 വോട്ടുകളായിരുന്നു. മൂവായിരത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എന്‍കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിജയം. പിന്നീട് ബിജെപി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കല്‍ പോലും അവര്‍ അവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. 

 

