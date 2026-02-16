English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thalassery Assembly Constituency: ചുവപ്പണിഞ്ഞ മണ്ഡലം; ജയിച്ചവരെല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ... ഒരിക്കൽ മാത്രം വലതുമാറിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അംഗവും! മണ്ഡലം ഏതെന്നല്ലേ?

Thalassery Assembly Constituency: ചുവപ്പണിഞ്ഞ മണ്ഡലം; ജയിച്ചവരെല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ... ഒരിക്കൽ മാത്രം വലതുമാറിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അംഗവും! മണ്ഡലം ഏതെന്നല്ലേ?

Thalassery Assembly Constituency 2026: 1977 മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:54 PM IST
  • തലശ്ശേരിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആണ്
  • അഞ്ച് തവണയാണ് കൊടിയേരി തലശ്ശേരിയുടെ ജനപ്രതിനിധി ആയത്

Read Also

  1. Prem Kumar and A Suresh: കഴക്കൂട്ടത്ത് പ്രേംകുമാര്‍, പാലക്കാട് സുരേഷ്! വിസ്മയമാകുമോ കോണ്‍ഗ്രസ്... ഇടതില്‍ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് പോരാട്ടം

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope: ധനയോ​ഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോ​ഗവും ഒന്നിച്ച്; ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാരെ
6
Horoscope
Weekly Horoscope: ധനയോ​ഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോ​ഗവും ഒന്നിച്ച്; ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാരെ
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
7
Ardhakendra yoga
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
Thalassery Assembly Constituency: ചുവപ്പണിഞ്ഞ മണ്ഡലം; ജയിച്ചവരെല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ... ഒരിക്കൽ മാത്രം വലതുമാറിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അംഗവും! മണ്ഡലം ഏതെന്നല്ലേ?

ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് അത്രയേറെ അടിത്തറയുള്ള ഒരു നിയമസഭ മണ്ഡലം ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ ഒരൽപം പോലും മാറ്റമുണ്ടാവില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

ഒന്നാം നിയമസഭയുടെ കാലം മുതലേ നിലവിലുള്ളതാണ് തലശ്ശേരി മണ്ഡലം. ഇതുവരെ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മാത്രം. എന്നാൽ വലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതിനിധി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു തലശ്ശേരിയ്ക്ക്. കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾ ആയിരുന്നു എൻഇ ബലറാം ആയിരുന്നു അത്. അതിന്റെ കഥ പിറകേ പറയാം...

തലശ്ശേരി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025 

തലശ്ശേരി നഗരസഭയും, അഞ്ച് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് തലശ്ശേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം. ചൊക്ലി, എരഞ്ഞോളി, കതിരൂർ, ന്യൂ മാഹി, പന്നിയന്നൂർ എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ. ഇതിൽ തലശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ ഭരണം എൽഡിഎഫിനാണ്. 53 വാർഡുകളിൽ 32 ഇടത്തും എൽഡിഎഫ് ആണ് വിജയിച്ചത്. യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 13 സീറ്റുകളാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 6 സീറ്റുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് 2 സീറ്റുകളും ലഭിച്ചു.

Read Also: പിണറായി വിജയൻ ഒറ്റത്തവണ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം... സിപിഐഎം ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത മണ്ഡലം! പയ്യന്നൂരിന്റെ ചരിത്രം

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചൊക്ലി എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. 19 സീറ്റിൽ 17 എണ്ണവും എൽഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ, യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് ഒരു വാർഡ് മാത്രമാണ്. എരഞ്ഞോളിയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. 18 ൽ 16 വാർഡും എൽഡിഎഫിനാണ്. കതിരൂരിൽ ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ വാർഡും എൽഡിഎഫിന് സ്വന്തം. ന്യൂ മാഹയിൽ 14 ൽ ഒമ്പത് വാർഡുകൾ നേടി എൽഡിഎഫ് ആണ് ഭരണം പിടിച്ചത്. പന്നിയന്നൂരിൽ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ജയിച്ചത് എൽഡിഎഫ് തന്നെ.

2025 ലെ ഈ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിച്ചാൽ, എൽഡിഎഫിന്റെ സ്ഥിതി തീർത്തും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

തലശ്ശേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2024

വടകര ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് തലശ്ശേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം വരുന്നത്. 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിൽ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി കെകെ ഷൈലജയെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു അന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാൽ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും, തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം സിപിഐഎമ്മിനായിരുന്നു. കെകെ ഷൈലജയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 62,079 വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലിന് ലഭിച്ചത് 53,449 വോട്ടുകളും. ഏതാണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ആയിരുന്നു ഷൈലജ ടീച്ചർക്ക് തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ലഭിച്ചത്.

2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണ് എന്നതാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

തലശ്ശേരി നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

1957 ലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ പിന്തുണയോടെ തലശ്ശേരിയിൽ മത്സരിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് വിആർ കൃഷ്ണയ്യർ ആയിരുന്നു. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹവും വിജയിക്കുകയും ആദ്യ ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. 1960 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഐ പിന്തുണയോടെ കൃഷ്ണയ്യർ വിജയിച്ചു.

Read Also: ഇടതുകോട്ടയായി കല്യാശ്ശേരി... തദ്ദേശ, ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എൽഡിഎഫിനൊപ്പം! നിയമസഭയിലോ...

1967 എത്തുമ്പോഴേക്കും സിപിഐ പിളർന്ന് സിപിഐഎം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് കെപിആർ ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി. അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 1970 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ എൻഇ ബലറാം ആയിരുന്നു.  പാർട്ടി പിളർപ്പിൽ സിപിഐയ്‌ക്കൊപ്പം ഉറച്ച് നിന്ന നേതാവായിരുന്നു ബലറാം. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ കോൺഗ്രസിനും വലതുപക്ഷത്തിനും ഒപ്പമായിരുന്നു. ടി കുഞ്ഞനന്തൻ എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആയിരുന്നു എൽഡിഎഫ് മത്സരിച്ചിച്ചത്. രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്ക് എൻഇ ബലറാം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 

എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ സിപിഐഎമ്മിന്റെ ജൈത്രയാത്ര ആയിരുന്നു കണ്ടത്. 1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാട്യം ഗോപാലനായിരുന്നു തലശ്ശേരിയിൽ വിജയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് 1979 ൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎം നേതാവ് എംവി രാജഗോപാൽ വിജയിച്ചു. 1980 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാജഗോപാൽ തന്നെ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്.

തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തെ ഏറ്റവും അധികം കാലം പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അന്തരിച്ച സിപിഐഎം നേതാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു. 1982 ലേയും 1987 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു.  പിന്നീട് 2001, 2006, 2011 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ തലശ്ശേരിയുടെ എംഎൽഎ ആയി. 1991 ലും 1996 ലും കെപി മമ്മു മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ മാരാരിക്കുളത്ത് പരാജയപ്പെട്ടത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് ഇകെ നായനാരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ, കെപി മമ്മു മാസ്റ്റർ രാജിവച്ച്, നായനാർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയും വിജയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തലശ്ശേരിയിൽ വൻ വിജയം നേടിയത് എഎൻ ഷംസീർ ആണ്. 2011 ൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് തലശ്ശേരിയിൽ ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം 26,509 വോട്ടുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2016 ൽ ഷംസീറിന് ലഭിച്ചത് 34,117 വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. സിപിഐഎം വിട്ട് അന്ന് കോൺഗ്രസിലെത്തിപ്പെട്ട എപി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ആയിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി. 2021 ൽ എത്തിയപ്പോൾ ഷംസീറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 36,801 വോട്ടുകളായി ഉയർന്നു. പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആണ് എഎൻ ഷംസീർ.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

Thalassery Assembly ConstituencyKerala Assembly Elections 2026Kerala Assembly Election 2026Thalasseryതലശ്ശേരി നിയമസഭ മണ്ഡലം

Trending News