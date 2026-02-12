1977 മുതൽ നടന്ന 12 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒമ്പത് എണ്ണത്തിലും സിപിഐഎം മാത്രം വിജയിച്ച മണ്ഡലം ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട്. സിപിഐഎമ്മിന്റെ സമര ചരിത്രത്തിലും അഴീക്കോടിന് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഈ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴീക്കോട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം. 2024 ൽ നടന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പും 2025 ൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് സാധിക്കുമോ? പരിശോധിക്കാം...
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ പള്ളിക്കുന്ന്, പുഴാതി സോണുകളിലെ 15 വാർഡുകളും. അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് അഴീക്കോട് നിയമസഭ മണ്ഡലം. അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, നാറാത്ത്, പാപ്പിനിശ്ശേരി, വളപട്ടണം എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ. പള്ളിയാമ്മൂല, കുന്നാവ്, കോക്കൻപാറ, പള്ളിക്കുന്ന്, തളാപ്, ഉദയംകുന്ന്, പൊടിക്കുന്ന്, കോട്ടാലി, അത്താഴക്കുന്ന്, കക്കാട്, തുളിച്ചേരി, കക്കാട് നോർത്ത്, ശാദൂലിപ്പള്ളി, ചാലാട്, പഞ്ഞിക്കയിൽ എന്നിവയാണ് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ.
അഴീക്കോട്, ചിറക്കൽ, പാപ്പിനിശ്ശേരി എന്നീ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് ആണ് വിജയിച്ചത്. നാറാത്ത്, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫും. കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകളുടെ സ്ഥിതി കൂടി നോക്കിയാൽ യുഡിഎഫിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടും.
പള്ളിയാമ്മൂല, തളാപ്പ്, ഉദയംകുന്ന്, കോട്ടാലി, അത്താഴക്കുന്ന്, കക്കാട്, ശാദൂലിപ്പള്ളി, കക്കാട് നോർത്ത്, ചാലാട്, പഞ്ഞിക്കയിൽ എന്നിങ്ങനെ പതിനഞ്ചിൽ പത്ത് വാർഡുകളും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. കുന്നാവ്, പൊടിക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. കോക്കൻപാറ, പള്ളിക്കുന്ന്, തുളിച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിജെപി ആണ് വിജയിച്ചത്. കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ പിറകിലാണ് എൽഡിഎഫ. 2020 നെ അപേക്ഷിച്ച് നാല് സീറ്റുകൾ കുറവും ആണ്.
ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് അഴീക്കോട് മണ്ഡലം വരുന്നത്. സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എംവി ജയരാജൻ നേടിയത് 47,701 വോട്ടുകളായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന കെ സുധാകരൻ നേടിയത് 69,919 വോട്ടുകളും. ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ആണ് കെ സുധാകരന് ഈ ഒറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഇരിക്കൂർ പോലെ തന്നെ സുധാകരന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരുലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുയരാൻ അഴീക്കോടും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലവും അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം
സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അഴീക്കോട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ നിറഞ്ഞുനിന്നിട്ടുണ്ട്. 2011 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ എം പ്രകാശനെ അട്ടിമറിയിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി കെഎം ഷാജി വിജയിച്ചു. 2016 ൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ എംവി നികേഷ് കുമാറിനെ ഇറക്കി മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സിപിഐഎം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും ഫലം കണ്ടില്ല. എന്നാൽ 2021 ൽ കെവി സുമേഷിലൂടെ കെഎം ഷാജിൽ നിന്ന് സിപിഎം അഴീക്കോട് തിരിച്ചുപിടിച്ചു.
1977 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ ആയിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അഴീക്കോട് നിന്ന് വിജയിച്ചത്. അന്ന് മുസ്ലീം ലീഗിൽ നിന്നായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി. 1980 ലും 1982 ലും സിപിഐഎമ്മിലെ തന്നെ പി ദേവൂട്ടി അഴീക്കോടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി.
1987 ൽ ആണ് സിപിഐഎമ്മിന് അഴീക്കോട് ആദ്യത്തെ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്നത്. ബദൽരേഖാ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംവി രാഘവൻ സിഎംപി എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായി അഴീട്ടോ മത്സരിച്ചു. ഇപി ജയരാജനെ ആയിരുന്നു അന്ന് എംവി രാഘവനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സിപിഐഎം രംഗത്തിറക്കിയത്. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ എംവി രാഘവൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (1991) ഇപി ജയരാജൻ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 1996 ലും 2001 ലും ടികെ ബാലൻ സിപിഐഎമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി. ബാലന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎമ്മിന്റെ എം പ്രകാശൻ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു. 2006 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിലെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എം പ്രകാശൻ വീണ്ടും വിജയിച്ചു.
നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2011 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്നു പ്രകാശനെ തോൽപിച്ചാണ് കെഎം ഷാജി നിയമസഭയിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ, വെറും 491 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 2016 ൽ നികേഷിനെതിരെ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുമ്പോൾ ഷാജിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 2,287 വോട്ടുകളും. 2021 ൽ കെ എം ഷാജിയെ തോൽപിച്ച് കെവി സുമേഷ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം 6,141 വോട്ടുകൾ.
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ...
ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അഴീക്കോട് മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് സിപിഐഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചും എൽഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചു അചിന്തനീയമാണ്. എന്നാൽ തദ്ദേശ, ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അത്ര ആശാവഹം അല്ലതാനും. കെഎം ഷാജി ഇനി അഴീക്കോട് മത്സരിക്കാനുണ്ടാവില്ലെന്ന സൂചനകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്.
