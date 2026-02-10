English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Payyannur Assembly Constituency: പിണറായി വിജയൻ ഒറ്റത്തവണ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം... സിപിഐഎം ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത മണ്ഡലം! പയ്യന്നൂരിന്റെ ചരിത്രം

Payyannur Assembly Constituency: ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ച രണ്ട് പേർ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായി. അതിൽ ഒരാൾ പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയി.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 10, 2026, 06:23 PM IST
  • മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം നടന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഐഎമ്മിനാണ് വിജയം
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഐഎമ്മിന് മികച്ച മുന്നേറ്റം
  • ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വ്യക്തമായ ലീഡ്

മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രം വിജയിച്ച മണ്ഡലം. അതാണ് പയ്യന്നൂർ. മണ്ഡലരൂപീകരണത്തിന് ശേഷം, 1965 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐഎം മാത്രം വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് പയ്യന്നൂർ. 

ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ച രണ്ട് പേർ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായി. അതിൽ ഒരാൾ പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയി. പിണറായി വിജയനും പികെ ശ്രീമതിയും ആണ് ആ രണ്ട് പേർ. ഒരു തരംഗത്തിലും എൽഡിഎഫിനെ കൈവിടാതെ നിൽക്കുന്ന പയ്യന്നൂരിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

സിപിഐഎമ്മിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പയ്യന്നൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും പെരിങ്ങോം-വയക്കര, കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ, കരിവെള്ളൂർ-പെരളം, രാമന്തളി, എരമം-കുറ്റൂർ, ചെറുപുഴ എന്നീ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം.

പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ 46 വാർഡുകളിൽ 35 എണ്ണവും തൂത്തുവാരിയാണ് 2025 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറിയിരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് 9 വാർഡുകൾ മാത്രം.

പെരിങ്ങോം-വയക്കര, കാങ്കോൽ- ആലപ്പടമ്പ, കരിവെള്ളൂർ-പെരളം, രാമന്തളി, എരമം-കുറ്റൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാണുള്ളത്. കാങ്കോൽ- ആലപ്പടമ്പ, കരിവെള്ളൂർ- പെരളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും എൽഡിഎഫ് ആണ് വിജയിച്ചത്. യുഡിഎഫിന് ആകെ ലഭിച്ചത് ചെറുപുഴ മാത്രമാണ്.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

കാസർഗോഡ് ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലാണ് പയ്യന്നൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലം വരുന്നത്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഉണ്ണിത്താന് കാലിടറിപ്പോയ മണ്ഡലം പയ്യന്നൂർ ആയിരുന്നു.

സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എംവി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് 71,441 വോട്ടുകളായിരുന്നു. രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് ലഭിച്ചത് 58,184 വോട്ടുകളും. യുഡിഎഫ് തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ച ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും പയ്യന്നൂരിൽ എൽഡിഎഫിന് 13,257 വോട്ടുകളുടെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽഡിഎഫിനും സിപിഐഎമ്മിനും ഏറെ ആശങ്കകൾ ഒന്നും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 1965 മുതലുള്ള എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പയ്യന്നൂരിൽ വിജയിച്ചത് സിപിഐഎം മാത്രമായിരുന്നു. 1965 മുതൽ 1970 വരെയുള്ള മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എവി കുഞ്ഞമ്പു ആയിരുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 1977 ലും 1980 ലും എൻ സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണായി വിജയിച്ചു. 1982 ൽ കരുത്തനായ എംവി രാഘവൻ ആണ് വിജയിച്ചത്. പിന്നീട് എംവി രാഘവൻ സിപിഎമ്മിന് പുറത്ത് പോവുകയും സിപിഐ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1987 ലും 1991 ലും സിപി നാരായണൻ പയ്യന്നൂരിന്റെ എംഎൽഎ ആയി.

1996 ൽ ആണ് പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ കെഎൻ കണ്ണോത്തിനെ 28,078 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു വിജയം. നായനാർ സർക്കാരിൽ അന്ന് പിണറായി വിജയൻ വൈദ്യുത മന്ത്രിയായി. 1998 ൽ ചടയൻ ഗോവിന്ദന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ചരിത്രമാണ്.

പിണറായി വിജയന് പിറകെ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എംഎൽഎ ആയ ആളാണ് പികെ ശ്രീമതി. 2001 ലേയും 2006 ലേയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശ്രീമതിട്ടീച്ചർ വിജയിച്ചു. 2006 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പികെ ശ്രീമതി. 

2011 ലും 2016 ലും സി കൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 2021 ല്ഡ ടിഐ മധുസൂദനനും വിജയിച്ചു.അവസാനത്തെ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നാൽപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയായിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയം.

പുതിയ വിവാദം

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പയ്യന്നൂർ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഒരു ഫണ്ട് വിവാദത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു. പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന പിവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിൽ അഭിമുഖം നൽകിയത്. പിന്നീട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുസ്തകവും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കി. പിവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ സിപിഎം പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.

ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു എന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സിപിഐഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം തള്ളിക്കളയുകയാണ്. എന്തായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ, അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള ഒന്നാകുമെന്ന് പറയാൻ ആവില്ല.

 

