English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thrikaripur Assembly Constituency: ആദ്യജയം ഇഎംഎസിന്, കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് ഒരുതവണ മാത്രം! സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട... അതാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ

Thrikaripur Assembly Constituency: ആദ്യജയം ഇഎംഎസിന്, കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് ഒരുതവണ മാത്രം! സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട... അതാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ

Thrikarippur Assembly Constituency: കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇകെ നായനാരും മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച മണ്ഡലം ആണ് തൃക്കരിപ്പൂർ

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 10, 2026, 04:30 PM IST
  • മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് ശേഷം ഒരു തവണ പോലും സിപിഐഎം ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല
  • തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലം

Read Also

  1. Kanhangad Assembly Constituency: അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഒറ്റ തോൽവി, അതും 59 വോട്ടിന്! സിപിഐയെ കൈവിടാത്ത മണ്ഡലം, കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ അറിയാം...

Trending Photos

Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...
5
Maha Shivratri 2026
Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
5
Kerala lottery
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
Thrikaripur Assembly Constituency: ആദ്യജയം ഇഎംഎസിന്, കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് ഒരുതവണ മാത്രം! സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട... അതാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ

1957 ൽ ലോകത്താദ്യമായി ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയത് കേരളത്തിലായിരുന്നു. ആ സർക്കാരിനെ നയിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും. ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം നേടിയ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച മണ്ഡലം ആണ് നീലേശ്വരം- ഇപ്പോഴത്തെ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം.

Add Zee News as a Preferred Source

എൽഡിഎഫിന് അത്രയേറെ അടിത്തറയുള്ള മറ്റ് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. 1957 മുതലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം എടുത്താൽ ഒരേയൊരു തവണ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത് 1960 ൽ ആയിരുന്നു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

നീലേശ്വരം നഗരസഭയും എട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം. ചെറുവത്തൂർ, തൃക്കരിപ്പൂർ, ഈസ്റ്റ് എളേരി, വെസ്റ്റ് എളേരി, കയ്യൂർ-ചീമേനി, പീലിക്കോട്, പടന്ന, വലിയപറമ്പ് എന്നിവയാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകൾ. 

ഇതിൽ ചെറുവത്തൂർ, വെസ്റ്റ് എളേരി, കയ്യൂർ-ചീമേനി, പടന്ന, പീലിക്കോട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2025 ൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് എളേരി, തൃക്കരിപ്പൂർ, പടന്ന ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ യുഡിഎഫിനാണ് അധികാരം.

നീലേശ്വരം നഗരസഭയിൽ 20 സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരം സ്വന്തമാക്കിയതും എൽഡിഎഫ് തന്നെയാണ്. യുഡിഎഫിന് 13 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ്, എൽഡിഎഫ് ഏറ്റവും അധികം വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലം ആയിരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ. എന്നാൽ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർത്ഥി എംവി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 65,195 വോട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. വിജയിച്ചുവന്ന രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് 75,643 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മാത്രം രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോടെ ഈ ആശങ്ക മറികടക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഏക നഗരസഭയിലും എട്ടിൽ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലും അധികാരത്തിലെത്താൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം

നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനം കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിനുണ്ട്. 1957 ൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായെത്തിയ ഇഎംഎസിനെ വിജയിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പലതവണ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയി. 

1960 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു നീലേശ്വരത്ത് (ഇപ്പോഴത്തെ തൃക്കരിപ്പൂർ) എൽഡിഎഫിന് തിരിച്ചടി ലഭിച്ചത്. നീലേശ്വരത്തിന് അന്ന് രണ്ട് എംഎൽഎമാരാണ്. ഒന്ന് ജനറൽ സീറ്റും മറ്റൊന്ന് സംവരണ സീറ്റും. കോൺഗ്രസിന്റെ സി കൃഷ്ണൻ നായർ ആയിരുന്നു ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി. സിപിഐയുടെ ഗോപാലൻ പവിംഗിതരൻ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും. വെറും 279 വോട്ടുകൾക്ക് ഗോപാലൻ പരാജയപ്പെട്ടു. സംവരണ സീറ്റിൽ പ്രജ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒ കോരൻ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി. എവി കുഞ്ഞമ്പു സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയും. വെറും 110 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയം.

1967 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ സിപിഐഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടി പോലും നേരിട്ടിട്ടില്ല. 1967 ലും 1970 ലും സിപിഐഎമ്മിന്റെ വിവി കുഞ്ഞമ്പു ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 1977 ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെയാണ് നീലേശ്വരം മണ്ഡലം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലമാകുന്നത്. 1977 ലും 1980 പി കരുണാകരനായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം. 1982 ൽ ഒ ഭരതൻ വിജയിച്ചു. 1987 ലും 1991 ലും ഇകെ നായനാരും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു. 1996 ലും 2001 ലും കെപി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ വിജയിച്ചു. 2006 ലും 2011 ലും കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. 2016 ലും 2021 ലും എം രാജഗോപാലും വിജയിച്ചു. 2016 ൽ 16,959 വോട്ടുകളായിരുന്നു രാജഗോപാലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം. 2021 ൽ അത് 26,137 ആയി അദ്ദേഹം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

Kerala Assembly Elections 2026Kerala Assembly Election 2026ThrikaripurThrikaripur Assembly Constituencyകേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026

Trending News