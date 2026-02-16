English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prem Kumar and A Suresh: കഴക്കൂട്ടത്ത് പ്രേംകുമാര്‍, പാലക്കാട് സുരേഷ്! വിസ്മയമാകുമോ കോണ്‍ഗ്രസ്... ഇടതില്‍ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് പോരാട്ടം

Prem Kumar and A Suresh in Congress: മലമ്പുഴ ആണെങ്കിലും കഴക്കൂട്ടം ആണെങ്കിലും സിപിഐഎമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ്. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ആണ്

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Feb 16, 2026, 10:46 AM IST
  • പ്രേംകുമാറിന്റേയും സുരേഷിന്റേയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല
  • ഇടതുവോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം/ പാലക്കാട്: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വിസ്മയങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിന് പിറകെ, കൊട്ടാരക്കര മുന്‍ എംഎല്‍എയും സിപിഐഎം നേതാവും ആ ഐഷ പോറ്റി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേര്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാകും എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് വരുന്നത്.

പാലക്കാട്, വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മുന്‍ പിഎ ആയ എ സുരേഷും കഴക്കൂട്ടത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ആയിരുന്ന സിനിമ താരം പ്രേംകുമാറും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകും എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. വിഡി സതീശന്‍ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് എ സുരേഷ് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

സിപിഐഎമ്മിലെ വിഭാഗീയതയുടെ കാലത്താണ് വിഎസ് അച്യുതാനന്റെ പിഎ ആയിരുന്ന സുരേഷിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി 11 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും താന്‍ ഇടത് അനുഭാവിയായി തുടരുകയാണെന്നാണ് സുരേഷിന്റെ വാദം. 2001 മുതല്‍ 2016 വരെ നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച മണ്ഡലം ആണ് മലമ്പുഴ.

സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അനീതി നേരിട്ടു എന്ന പരാതിയുമായാണ് പ്രേംകുമാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നത്. രഞ്ജിത്തിനെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ആയിരുന്ന പ്രേംകുമാറിന് ചുമതല നല്‍കുന്നത്. ചലച്ചിത്രോത്സവം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ നടത്തി പ്രേംകുമാര്‍ ഏവരുടേയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ റസൂല്‍ പൂക്കുറ്റിയെ പുതിയ ചെയര്‍മാനായി അവരോധിക്കുകയായിരുന്നു.

മലമ്പുഴ മണ്ഡലം

സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഉരുക്കു കോട്ട എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മണ്ഡലം ആണ് മലമ്പുഴ. 1967 മുതലിങ്ങോട്ട് ഒരുതവണ പോലും സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മലമ്പുഴയില്‍ തോറ്റിട്ടില്ല. ഇകെ നായനാര്‍ രണ്ട് തവണയും ടി ശിവദാസമേനോന്‍ മൂന്ന് തവണയും വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ നാല് തവണയും ജയിച്ചുണ്ട് മലമ്പുഴയില്‍ നിന്ന്.

കോണ്‍ഗ്രസിനും ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലം ആണ് മലമ്പുഴ. 2001 ല്‍ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനെതിരെ അന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് യുവ നേതാവ് സതീശന്‍ പാച്ചേനി മികച്ച പോരാട്ടവും കാഴ്ച വച്ചിരുന്നു. വെറും 4,703 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു അന്ന് വിഎസ് ജയിച്ചത്.

എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി അത്ര ആശാവഹമല്ല. 2016 ല്‍ ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാര്‍ ആയിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിനെ മറികടന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. 2021 ലും സി കൃഷ്ണകുമാര്‍ ആ പോരാട്ടം ആവര്‍ത്തിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി. 

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മലമ്പുഴയില്‍ എ സുരേഷിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം നിര്‍ണായകമാകുന്നത്. സുരേഷ് മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ അത് ബിജെപിയ്ക്ക് ഗുണകരമായി വരുമോ എന്ന രീതിയിലും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം

ഒരുകാലത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലം ആയിരുന്നു കഴക്കൂട്ടം. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ആണ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജയിച്ചുവന്നത്. അതേസമയം ഈ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

2016 ല്‍ വി മുരളീധരനും 2021 ല്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രനും ആയിരുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 2016 ല്‍ 25 ശതമാനത്തോളം ആയിരുന്നു ബിജെപി വോട്ടുവിഹിതം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്. 2021 ല്‍ വോട്ട് വിഹിതത്തില്‍ 2.84 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവായിരുന്നു ബിജെപിയ്ക്കുണ്ടായത്. 2016 ല്‍ വോട്ട് വിഹിതത്തില്‍ 17.56 ശതമാനം കുറവ് നേരിട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് 2021 ല്‍ പിന്നേയും അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം കുറയുന്ന നിലയിലേക്കെത്തി.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം കഴക്കൂട്ടത്ത് നിര്‍ണായകമാകുന്നുണ്ട്. താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കുടുംബാംഗവും പഴയ കെഎസ് യുക്കാരനും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പ്രേംകുമാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്തരത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രതിച്ഛായ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗുണകരമാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം.

 

