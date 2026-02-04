Kerala Assembly: സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയും ഫോട്ടോ വിവാദവും; നിയമസഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധം രൂക്ഷമായ, വാക്പോരും പരിഹാസവും, മന്ത്രിമാരും സതീശനും നേർക്കുനേർ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിയമസഭയിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരായ എം.ബി. രാജേഷ്, പി. രാജീവ്, വി. ശിവൻകുട്ടി എന്നിവർ തിരിച്ചടിച്ചു. സഭയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ 'കോപ്രായമാണെന്ന' മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻപത്തെ പരാമർശത്തെ സതീശൻ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ സഭാരേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനിടെ, സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പരിഹസിച്ചു. ഡയസിൽ ഹൈജമ്പ് നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആ കായിക ഇനത്തിൽ നല്ല ഭാവി ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.