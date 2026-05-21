Kerala Assembly MLA Oath Ceremony: നിയമസഭാംഗം ജി. സുധാകരനാണ് പ്രോടേം സ്പീക്കറായി സഭാനടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ പതിനാറാം നിയമസഭയിലെ നിയുക്ത എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങുകൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലാണ് പുരോഗമിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർക്ക് മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം ജി. സുധാകരനാണ് പ്രോടേം സ്പീക്കറായി സഭാനടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചത്.
പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ വി.ഇ. അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ആണ് ആദ്യമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. നിയമസഭയിലെ പുതിയ സ്പീക്കർക്കായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം 22-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയായി വി.ഡി. സതീശൻ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വേളയിൽ തന്റെ പേരിനൊപ്പം പിതാവിന്റെ പേരായ 'ദാമോദര മേനോൻ' എന്ന് ചേർത്തത് വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ എംഎൽഎ ആയുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം ഇതേ പേര് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും പാസ്പോർട്ടിലും തന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇപ്രകാരമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനാൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ അത് വായിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണെന്നും വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായി അദ്ദേഹം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താൻ ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്മരണ പുതുക്കാനും അവരോടുള്ള ആദരസൂചകവുമായാണ് പിതാവിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ചേർത്തത്.
ഇതിനൊപ്പം അമ്മയുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് വലിയ അഭിമാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നതെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ സഗൗരവം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സഭാംഗമായി ചുമതലയേറ്റു. ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും 19,240 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലെ മാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ പിണറായി വിജയനും എം.വി. ഗോവിന്ദനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുൻപ് ജി. സുധാകരനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുധാകരൻ, പിണറായി വിജയൻ ഡയസിലേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഇരുവരും പരസ്പരം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുകയും തോളിൽ തട്ടി സൗഹൃദം പുതുക്കുകയും ചെയ്തത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വേറിട്ടതും ആകർഷകവുമായ ഒരു ദൃശ്യമായി മാറി. 'ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി', 'ആദരണീയനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്' എന്നിങ്ങനെയാണ് ജി. സുധാകരൻ സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.
