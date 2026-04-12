Kerala Assembly Election 2026: എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന് സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ്; റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം: എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ചയെന്ന് സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എൽഡിഎഫിന് 74-75 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എൽഡിഎഫിന് ഉറച്ച സീറ്റ് 67 ഉം യുഡിഎഫിന് ഉറച്ച സീറ്റ് 45 ആണെന്നാണ്. അതുപോലെ ബിജെപിക്ക് നേമം, മഞ്ചേശ്വരം, പാലക്കാട് സീറ്റുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് 24 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആണെന്നും അതിൽ 12 എണ്ണം എൽഡിഎഫിനും 10 എണ്ണം യുഡിഎഫിനും റാണെന്നം ബിജെപിക്കും അനുകൂലമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മാത്രമല്ല റിപ്പോർട്ടിൽ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത മത്സരം നേരിട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ മന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ വിലയിക്കുമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കുറയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ കെബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ലീഡും താഴും. കണ്ണൂരിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷം കുറയും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് എൽഡിഎഫിന് ലഭിക്കുക പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാനിന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ എട്ട് വീതം എൽഡിഎഫിന് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
