/Kerala Assembly Protocol Violation: ഗവർണർക്കൊപ്പം സഭയിൽ ഡിജിപി; നയപ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ നിയമസഭയിൽ ​ഗുരുതര പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനിടെ നിയമസഭയിൽ കടുത്ത ചട്ടലംഘനം നടന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവഡ ചന്ദ്രശേഖറും നിയമസഭയുടെ ഉൾത്തളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതാണ് പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഡിജിപി പിന്നീട് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി. സഭാ ചട്ടങ്ങളും പ്രോട്ടോകോളും അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിയമസഭയുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് സംഭവം. ഇത് സഭയിൽ മുൻപില്ലാത്ത ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഡിജിപിക്ക് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗവർണറുടെ കൂടെയാണ് ഡിജിപി സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. സഭാതലത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മറ്റൊരു വശത്തുകൂടി പുറത്തേക്ക് പോയത്.
ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സഭയിൽ മറുപടി നൽകി. എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധ കാരണം ഡിജിപി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചതാകാമെന്നാണ് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ സംഭവിച്ചതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. മുൻപൊരു കാലത്തും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണിത്. സാധാരണ നിലയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായതിനാലാണ് ഇത് സ്പീക്കറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. വിഷയത്തിൽ സ്പീക്കർ ഡിജിപിയോട് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.