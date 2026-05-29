Kerala Assembly: ഇന്ദിര ഗാരണ്ടിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലും ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തുപുരം: പത്ത് വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യുഡിഎഫ് ട്രഷറി ബഞ്ചില് ഇരിക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. ഗവര്ണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണ് സഭാ സമ്മേളം തുടങ്ങിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവച്ച ഇന്ദിര ഗാരണ്ടിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങള് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലും ഇടം നേടി.
മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ പേരില് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ്സില് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രയും ക്ഷേമ പെന്ഷന് 3,000 രൂപയാക്കുന്നതും പ്രഖ്യാപനത്തില് ഇടം നേടി.
മൊബൈല് മാവേലി സ്റ്റോറുകള് വിപുലീകരിക്കും, കേരളത്തെ ആഗോള സിനിമ കേന്ദ്രമാക്കും, എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്ലസ് വണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും, എക്സൈസ് വകുപ്പില് സമഗ്ര പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് ലഹരി മുക്തമാക്കും, കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതം നല്കും.
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറെ ആകര്ഷകമായ വാഗ്ദാനങ്ങളില് ഒന്നായിരുന്നു യുവാക്കള്ക്കുള്ള പലിശരഹിത വായ്പ. സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നതിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പയാണ് നല്കുക. ഇക്കാര്യവും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയെ കുറിച്ച് ധവള പത്രം പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഗവര്ണര് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
പത്ത് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് നിയമസഭയുടെ ട്രഷറി ബെഞ്ചില് ഇരിക്കുന്നത്. അതും നൂറിലേറെ സീറ്റിന്റെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്. പിണറായി വിജയന് ആദ്യമായി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. പതിനാറാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം തന്നെ ശബ്ദായമാനമാകാന് ആണ് സാധ്യത. സിഎംആര്എല് കേസില് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡും, അതിനെ തുടര്ന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും സഭയിലും ചര്ച്ചയായേക്കും. ഇഡി റെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സഭയില് സതീശന്റെ പ്രതികരണമുണ്ടാകുമോ എന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
