/Kerala Assembly Speaker Election: 16ാം നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

ജൂൺ 1 മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപക്ഷേപത്തിന് മേൽ ചർച്ച നടക്കും
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ സ്പീക്കറെ ഇന്നറിയാം. യുഡിഎഫിന്റെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷണ്ണനാണ്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഭരണപക്ഷ നിരയ്ക്ക് ഉള്ളതിനാൽ തിരുവഞ്ചൂരിനെ ആയിരിക്കും സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
തിരുവഞ്ചൂറിന് വിജയം ഉറപ്പാണെന്നിരിക്കെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ മറ്റ് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണിയ്ക്ക് വേണ്ടി മുൻ മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ സി മൊയ്തീൻ മത്സരിക്കും. ബിജെപിയും സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും. ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച എംഎൽഎ ബി ഗോപകുമാറിനെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചരിത്രസംബഹ്വാനം കൂടിയാണ്. അതായത് കേരളം നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ ആയിരിക്കും സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇരിപ്പിടം അനുസരിച്ചു ആദ്യം വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ആയിരിക്കും. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൂടി സ്പീക്കറെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ആനയിക്കും. ബെയ്ൽ മുതൽ 28 വരെ സഭ ചേരില്ല ശേഷം 29 നായിരിക്കും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം പ്രസംഗം. ജോൺ ഒന്നിന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
