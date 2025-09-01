Kerala Assembly Staff Died: ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു; നിയമസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ നിയമസഭാ ജീവനക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. നിയമസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ ജുനൈസ് അബ്ദുള്ള (46) ആണ് മരിച്ചത്. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശിയാണ് ജുനൈസ്.
നിയമസഭയില് നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ജുനൈസ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. ഉടന്തന്നെ ജനറല് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. നന്തന്കോാട് നളന്ദയിലെ സര്ക്കാര് ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലാണ് ജുനൈസ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മുന് എം.എല്.എ പി.വി അന്വറിന്റെ പിഎ ആയിരുന്നു.
