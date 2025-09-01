English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Assembly Staff Died: ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു; നിയമസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയന് ദാരുണാന്ത്യം

ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 1, 2025, 08:37 PM IST
  • നിയമസഭയില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ജുനൈസ് കുഴഞ്ഞു വീണത്.
  • ഉടന്‍തന്നെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Kerala Assembly Staff Died: ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു; നിയമസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ നിയമസഭാ ജീവനക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. നിയമസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ ജുനൈസ് അബ്ദുള്ള (46) ആണ് മരിച്ചത്. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശിയാണ് ജുനൈസ്.

നിയമസഭയില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ജുനൈസ് കുഴഞ്ഞു വീണത്. ഉടന്‍തന്നെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. നന്തന്‍കോാട് നളന്ദയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലാണ് ജുനൈസ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മുന്‍ എം.എല്‍.എ പി.വി അന്‍വറിന്റെ പിഎ ആയിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Staff DiedJunaiz AbdullaKerala Assembly Onam Celebrationനിയമസഭാ ജീവനക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചുജുനൈസ് അബ്ദുള്ള

