Kerala Awards 2025 announced: ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യർക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം; പി ബി അനീഷിനും രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ

തിരുവനന്തപുരം: 2025 ലെ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യറിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരവും. കാർഷിക മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്ക് പി ബി അനീഷിനും കലാരംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്ക് രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
മാധ്യമ പ്രവർത്തനരംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്ക് ശശികുമാറും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്ക് ടി കെ എം ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഷഹൽ ഹസൻ മുസലിയാറിനും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തുനിന്ന് എം കെ വിമൽ ഗോവിന്ദ്, വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജിലുമോൾ മാരിയറ്റ് തോമസ്, കായിക രംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്കായി അഭിലാഷ് ടോമി എന്നിവരും കേരള ശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട്.
