English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Awards 2025 announced: ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യർക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം; പി ബി അനീഷിനും രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ

Kerala Awards 2025 announced: ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യർക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം; പി ബി അനീഷിനും രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ

കായിക രംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്കായി അഭിലാഷ് ടോമി എന്നിവരും കേരള ശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 1, 2025, 07:45 AM IST
  • 2025 ലെ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യറിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരവും

Read Also

  1. KPCC: കെപിസിസിയ്ക്ക് 17 അംഗ കോർ കമ്മിറ്റി; പട്ടികയിൽ എകെ ആന്റണിയും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
6
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില; 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധന, നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Awards 2025 announced: ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യർക്ക് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം; പി ബി അനീഷിനും രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ

തിരുവനന്തപുരം: 2025 ലെ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ. എം ആർ രാഘവ വാര്യറിന്  വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്ക്  കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരവും.  കാർഷിക മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്ക് പി ബി അനീഷിനും കലാരംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്ക് രാജശ്രീ വാര്യർക്കും കേരള പ്രഭ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് ഒരിടത്തും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല!

മാധ്യമ പ്രവർത്തനരംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്ക് ശശികുമാറും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്ക് ടി കെ എം ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഷഹൽ ഹസൻ മുസലിയാറിനും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തുനിന്ന് എം കെ വിമൽ ഗോവിന്ദ്, വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജിലുമോൾ മാരിയറ്റ് തോമസ്, കായിക രംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്കായി അഭിലാഷ് ടോമി എന്നിവരും കേരള ശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala Awards 2025Kerala AwardsKeralajyothiKerala SreeKerala

Trending News