  • Kerala Budget 2026: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും സർവ്വ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പരിഗണന നൽകുന്ന ജനകീയ ബജറ്റ്- മുഖ്യമന്ത്രി

CM pinarayi Vijayan: കേരളത്തെ ആധുനികവും വികസിതവുമായ ഒരു മധ്യവരുമാന സമൂഹമായി ഉയർത്തുക എന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 29, 2026, 04:56 PM IST
  • അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റാണിത്
  • ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഈ ബജറ്റ് അടിവരയിടുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയും ജനക്ഷേമവും മുൻനിർത്തിയുള്ള മാതൃകാപരമായ ഒരു ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. കേരളത്തെ ആധുനികവും വികസിതവുമായ ഒരു മധ്യവരുമാന സമൂഹമായി ഉയർത്തുക എന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിത്.

2022-ൽ ആരംഭിച്ച പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാമൂഹിക ക്ഷേമവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലും ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഈ ബജറ്റ് അടിവരയിടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ദേശീയപാതാ വികസനം, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങിയ ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ സർക്കാരിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൺമുന്നിലുണ്ട്.

വികസനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ബജറ്റ് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആശാ വർക്കർമാർക്ക് മുൻപ് അനുവദിച്ച ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പുറമെ വീണ്ടും ആയിരം രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചതും അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ, പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർ, സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാർ എന്നിവരുടെ വേതനത്തിൽ വരുത്തിയ വർദ്ധനവും സർക്കാരിന്റെ കരുതലിന് ഉദാഹരണമാണ്.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പങ്കാളിത്ത പെൻഷന് പകരമായി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിലെ അഞ്ച് വർഷ തത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശികകൾ പൂർണ്ണമായും തീർക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും തൊഴിൽ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും ബജറ്റ് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു. വന്യജീവി-മനുഷ്യ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ 100 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചതും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി ആയിരം കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചതും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡുകൾ നവീകരിക്കാനും ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്കായി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനം സാധാരണക്കാരോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ബിരുദ പഠനം സൗജന്യമാക്കിയതും തൊഴിലന്വേഷകർക്കായി വലിയ തുക സ്കോളർഷിപ്പിനായി മാറ്റിവെച്ചതും യുവതലമുറയ്ക്ക് വലിയ കൈത്താങ്ങായി മാറും. തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പരിഗണിക്കുന്ന ഈ ബജറ്റ് കേരളത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുകയും അർഹമായ നികുതി വിഹിതം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മറുപടി കൂടിയായി ഈ ബജറ്റ് മാറുന്നു. വായ്പാ പരിധിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസന മാതൃകയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

