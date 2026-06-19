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Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മിഷൻ 2036; മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം

Kerala Budget 2026: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:34 AM IST
Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മിഷൻ 2036; മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മിഷൻ 2036; മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം
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