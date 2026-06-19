/Kerala Budget 2026: കേരള ബജറ്റ് 2026: കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മിഷൻ 2036; മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം

തിരുവനന്തപുരം: മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഫുടബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ഇതിനായി ബജറ്റിൽ 50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ കായിക-യുവജന മേഖലയ്ക്കായി 173.77 കോഡ് രൂപയും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണമായും ഉപയോഗ യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും.
2036 ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'മിഷൻ 2036' എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത് ബജറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.
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