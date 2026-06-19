/Kerala Budget 2026: നവകേരളത്തിനായുള്ള ബ്ലൂപ്രിന്റ് ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നില്ല; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ബജറ്റ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിനായുള്ള ഒരു ബ്ലൂപ്രിന്റ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നിരവധി പദ്ധതികളുടെ പേരുകൾ മാറ്റിയാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പല പ്രധാന മേഖലകളെയും പുതിയ ബജറ്റ് അവഗണിച്ചതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയിലധികം തുക ട്രഷറിയിൽ മിച്ചം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞത്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തൃപ്തികരമായിരുന്നിട്ടും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപനവും തുടർന്നുണ്ടായ ധവളപത്രവും ചിത്രീകരിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലും ഇതേ തെറ്റായ സന്ദേശമാണുള്ളത്. എന്നാൽ, ബജറ്റിലെ മൊത്തം തുകയുടെ വകയിരുത്തൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ അത്രമേൽ മോശമല്ലെന്നാണ്. രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ വിഹിതമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലാണെന്ന വാദങ്ങളെ ഇത് ഖണ്ഡിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ബജറ്റ് തുകകൾ തന്നെ തെളിയിക്കുന്നതായി പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പല പ്രധാന വികസന മേഖലകൾക്കും മുൻപ് അനുവദിച്ചിരുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആസിയാൻ കരാറിന്റെ ആഘാതത്തിൽ തകർച്ച നേരിടുന്ന കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് മുൻ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ ബജറ്റിൽ റബർ, നാളികേരം, നെൽക്കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ യാതൊരുവിധ ആശ്വാസ പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് കർഷകരിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാവുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ കാരണം കേരളത്തിനുണ്ടാകുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബജറ്റിൽ വ്യക്തമായ നീക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. കേന്ദ്ര അവഗണനയെ സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം മാത്രമായിരുന്നു ധവളപത്രമെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ പർവ്വതീകരിച്ചു കാണിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന വരുമാന വർധനവ് മനഃപൂർവം മൂടിവെക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ബജറ്റിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കുള്ള തുക കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ പുനഃക്രമീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാളത്തെ കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ബ്ലൂപ്രിന്റും ഈ ബജറ്റിലില്ല. ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസന കുതിപ്പും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന നയമായിരുന്നു എൽ.ഡി.എഫ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങി.
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് കേരളത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്. എന്നാൽ അത്തരം ജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബജറ്റിൽ യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പല ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ മൗനമാണ് പാലിക്കുന്നത്.
മുൻ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പഴങ്ങളിൽ നിന്നും ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പുതിയ ബജറ്റിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതിനു പകരം വൻകിട മദ്യക്കമ്പനികൾക്ക് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാനാണോ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട്. ബജറ്റ് പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന നയമാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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