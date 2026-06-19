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Kerala Budget 2026: നവകേരളത്തിനായുള്ള ബ്ലൂപ്രിന്റ് ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നില്ല; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ബജറ്റ് തുകകൾ തന്നെ തെളിയിക്കുന്നതായി പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:36 PM IST
Kerala Budget 2026: നവകേരളത്തിനായുള്ള ബ്ലൂപ്രിന്റ് ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നില്ല; വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
Image Credit: Pinarayi Vijayan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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