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Kerala Budget 2026: ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, കൊട്ടിയൂർ, തിരുവല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും

ബജറ്റിൽ ക്ഷേത്ര വികസനവും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്ര നവീകരണത്തിനായി 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:39 PM IST
Kerala Budget 2026: ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, കൊട്ടിയൂർ, തിരുവല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും
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