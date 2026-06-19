/Kerala Budget 2026: ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, കൊട്ടിയൂർ, തിരുവല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന തീർത്ഥാടക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, കൊട്ടിയൂർ, തിരുവല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കാവുകളും കുളങ്ങളും നവീകരിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ 5 കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പ്രതിവർഷം നൽകേണ്ട ആന്വിറ്റി വിഹിതത്തിനായി 5 കോടി രൂപയും നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറന്മുള വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമായുള്ള 52 പള്ളിയോടങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നല്കിവന്നിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് 10000 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 15000 കോടിയായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ത്രീശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനം നവീകരിക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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