Kerala Budget 2026: പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ സമാപന സമ്മേളനം 20ന് ആരംഭിക്കും; 29ന് സംസ്ഥാന ബജറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഈ മാസം 20-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ അറിയിച്ചു. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാകും സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകുക.
ആകെ 32 ദിവസങ്ങളിലായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിനിടെ, ജനുവരി 29-ന് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നിയമനടപടികളെക്കുറിച്ചും സ്പീക്കർ വിശദീകരിച്ചു.
എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ അയോഗ്യനാക്കാനോ പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി കൈമാറാനോ ഒരു നിയമസഭാംഗം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ചില പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഭയിലെ ഒരംഗവും ഇതുവരെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല.
ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സഭയുടെ അന്തസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, വ്യക്തിപരമായ വീഴ്ചകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ മൂല്യത്തെയും തകർക്കില്ലെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നും സ്പീക്കർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
