തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സർക്കാർ. 18.75 കോടിയിൽ അധികം രൂപയുടെ കടമാണ് എഴുതിത്തള്ളുന്നതിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ റാപ്പിഡ് റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് പദ്ധതിക്കും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
പദ്ധതി 583 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുക. നാല് ഘട്ടമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപര്യം അറിയിച്ച് പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഔപചാരികമായി കത്തയക്കും. ഇതിനായി കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ ഗതാഗത വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
ദുരന്തബാധിതരുടെ ബാധ്യതകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാജൻ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ തികച്ചും മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നും കേരളത്തോടുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധിയാണ് കേന്ദ്ര നടപടികളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി എല്ലാ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 555 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 18 കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന ബാധ്യതകളാണ് സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി നൽകുന്നത്. കേരള ബാങ്ക് ഇതിനകം എഴുതിത്തള്ളിയ 93 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ ബാങ്കിന് തിരികെ നൽകും.
ആകെ 1620 വായ്പകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുക. ദുരന്തബാധിതരായി ഔദ്യോഗികമായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ വായ്പകളും ഇതോടൊപ്പം ഇല്ലാതാകും. ഇവ കേവലം എഴുതിത്തള്ളുകയല്ല, മറിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് തീർപ്പാക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.