/Kerala Ministers and their Portfolios: മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ തീരുമാനമായി... അറിയാം മന്ത്രിമാരേയും അവരുടെ വകുപ്പുകളേയും

Kerala Ministers and their Portfolios: പതിവുപോലെ ഏറ്റവും അധികം വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിഡി സതീശൻ തന്നെയാണ്. ഒറ്റ വകുപ്പ് മാത്രമുള്ള രണ്ട് മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെങ്കിലും വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ കാരണം വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. ഇത് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചു. ഓരോ മന്ത്രിമാരുടേയും വകുപ്പുകൾ നോക്കാം.
1. വിഡി സതീശൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)
ധനകാര്യം, നാഷണൽ സേവിങ്സ്, സോറ്റോർസ് പർച്ചേസ്, കമേഴ്സ്യൽ ടാക്സസ്, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ടാക്സസ്, ട്രെഷറി, ലോട്ടറി, സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ, സ്റ്റാമ്പ്സ് ആന്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ്, തുറമുഖം, നിയമം, പ്ലാനിങ് ആന്റ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ്, പൊതുഭരണം, ദേശീയ സർവ്വീസുകൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, സയന്റിഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, പേഴ്സണൽ ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിഫോംസ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇന്റെഗ്രേഷൻ, ഡിസ്ട്രസ് റിലീഫ്, സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിവിൽ ആന്റ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ്.
ഇത് കൂടാതെ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മെട്രോ റെയിൽ, അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജലം, കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിങ് ആന്റ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, പ്രിന്റിങ് ആന്റ് സ്റ്റേഷനറീസ്, വെൽഫെയർ ഓഫ് മൈനോരിറ്റീസ്, നയപരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും,
2. രമേശ് ചെന്നിത്തല
ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ്, അഗ്നിശമന സേന, ജയിൽ വകുപ്പ്, കയർ വകുപ്പ് എന്നിവയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുള്ളത്.
3. സണ്ണി ജോസഫ്
കെസിപിപി അധ്യക്ഷനായ സണ്ണി ജോസഫിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ്, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്, പാർലമെന്ററി കാര്യം എന്നിവയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
4. കെ മുരളീധരൻ
ആരോഗ്യം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പാരമ്പര്യ വൈദ്യം, ആയുഷ്, ഡ്രഗ് കണ്ട്രോൾ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ദേവസ്വം എന്നിവയാണ് കെ മുരളീധരനുള്ളത്.
5. എപി അനിൽകുമാർ
റെവന്യു വകുപ്പ്, സർവ്വേ ആന്റ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്, ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നീ വകുപ്പുകൾ എപി അനിൽകുമാറിനാണ്.
6. പിസി വിഷ്ണുനാഥ്
ടൂറിസം വകുപ്പ്, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്നിവ പിസി വിഷ്ണുനാഥിന് കീഴിലായിരിക്കും.
7. എം ലിജു
എം ലിജുവിന് സഹകരണ വകുപ്പും എക്സൈസ് വകുപ്പും ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
8. റോജി എം ജോൺ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, യൂണ്വേഴ്സിറ്റികൾ, പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ, എൻസിസി, എഎസ്എപി എന്നി റോജി എം ജോണിന് കീഴിലാണ്.
9. ടി സിദ്ദിഖ്
കാർഷിക വകുപ്പ്, മണ്ണ് സർവ്വേ, മണ്ണ് സംരക്ഷണം, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, വെയർഹൗസിങ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയാണ് ടി സിദ്ദിഖിന്റെ വകുപ്പുകൾ.
10. കെഎ തുളസി
പട്ടിക ജാതി- പട്ടിക വർഗ്ഗ- പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പാണ് കെഎ തുളസിയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
11. ബിന്ദു കൃഷ്ണ
തൊഴിൽ വകുപ്പ്, ക്ഷീര വികസനം, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ് എന്നിവയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
12. ഒജെ ജെനീഷ്
കായിക വകുപ്പ്, യുവജന കാര്യം, മൃഗശാല, മ്യൂസിയം, രെജിസ്ട്രേഷൻ, ആർക്കിയോളജി, ആർക്കൈവ്സ് എന്നിവ ഒജെ ജെനീഷിനാണ്.
13. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
വ്യവസായ വകുപ്പ്, ഐടി വകുപ്പ്, നിർമിത ബുദ്ധി, സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾ, മൈനിങ് ആന്റ് ജിയോളജി, ഹാൻഡ്ലൂം ആന്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നിവയാണ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയ്ക്കുള്ളത്.
14. എൻ ഷംസുദ്ദീൻ
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്തവണയും മുസ്ലീം ലീഗിനാണ്. എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ആയിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. കൂടാതെ സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം, ഹജ്ജ്, വഖഫ്, ന്യൂനപക്ഷ വികസനം എന്നിവയും എൻ ഷംസുദ്ദീന് ലഭിക്കും.
15. കെഎം ഷാജി
പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ, ടൗൺ പ്ലാനിങ്, റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അഥോറിറ്റീസ്, കില എന്നിവയാണ് കെഎം ഷാജിയുടെ കീഴിൽ വരിക.
16. പികെ ബഷീർ
ഒറ്റ വകുപ്പ് മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു മന്ത്രിയാണ് മുസ്ലീം ലീഗിൽ നിന്നുള്ള പികെ ബഷീർ. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് ബഷീറിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
17. വിഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ
ഫിഷറീസ്, ഹാർബർ എൻജിനീയറിങ്, സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പുകളാണ് വിഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂറിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
18. മോൻസ് ജോസഫ്
ജലസേചന വകുപ്പ്, സിഎഡിഎ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപാർട്ട്മെന്റ്, ജലവിതരണവും ശുചീകരണവും, ഹൗസിങ് എന്നിവ മോൻസ് ജോസഫിനാണ്.
19. അനൂപ് ജേക്കബ്
ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ഇത്തവണയും അനൂപ് ജേക്കബിന് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ്, ലീഗൽ മെട്രോളജി എന്നിവയും അനൂപിന് കീഴിലാണ്.
20. ഷിബു ബേബി ജോൺ
വനം, വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഷിബു ബേബി ജോണിനാണ്. ഇത് കൂടാതെ നൈപുണ്യ വികസനവും ഷിബു ബേബി ജോണിന് കീഴിൽ വരും.
21. സിപി ജോൺ
ഗതാഗത വകുപ്പ് സിഎംപി നേതാവായ സിപി ജോണിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, ജലഗതാഗതം എന്നിവയും സിപി ജോണിന് കീഴിലാണ്.
