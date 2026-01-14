Kerala Cabinet: കെ.എം. മാണി സ്മാരകത്തിന് കവടിയാറിൽ ഭൂമി; കോടിയേരി സ്മാരകത്തിന് തലശേരിയിലും, അനുമതി നൽകി മന്ത്രിസഭാ യോഗം

തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.എം. മാണിയുടെ സ്മാരകത്തിനായി കവടിയാറിൽ ഭൂമി അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. അതോടൊപ്പം അന്തരിച്ച സിപിഎം നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സ്മാരക പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനും ഭൂമി അനുവദിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിൽ 25 സെന്റ് ഭൂമിയാണ് 'കെ.എം. മാണി മെമ്മോറിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ' സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെ.എം. മാണി ഫൗണ്ടേഷന് അനുവദിച്ചത്. പ്രതിവർഷം ആർ ഒന്നിന് 100 രൂപ നിരക്കിൽ 30 വർഷത്തേക്ക് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകും.
അതേസമയം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരകത്തിനായി തലശ്ശേരി വാടിക്കകത്ത് 1.139 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ അക്കാദമി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിനായാണ് ഭൂമി അനുവദിച്ചത്. ആർ ഒന്നിന് 100 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ 30 വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഭൂമിയും പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നത്.
