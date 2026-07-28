/പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിച്ചേക്കും. കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ കത്ത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ കേസുകൾ നിരുപാധികം പിൻവലിക്കണമെന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും അടക്കം സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്മതിച്ചിട്ടും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമാനമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരന്ന ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുത്തത് ഔചിത്യപരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
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