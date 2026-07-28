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പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

സിജെപി സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് കേരളത്തില്‍ എടുത്ത കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ കത്തയച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 28, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:46 PM IST
പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്
Image Credit: vd satheesan| (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിൽ തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്
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