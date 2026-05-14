/VD Satheesan Kerala CM: മന്ത്രിയാവാതെ നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, വിഡി സതീശന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ

സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഒറ്റയാള് പോരാട്ടമായിരുന്നു വിഡി സതീശന്
VD Satheesan Kerala CM: ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും കാത്തിരിപ്പിനും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നിതാ ഉത്തരം ആയിരിയ്ക്കുകയാണ്. പടനയിച്ചവൻ തന്നെ കേരളത്തെയും ഇനി നയിക്കും എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്.
പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പൊതുജങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയാണ് ഇതുവരെ മന്ത്രി ആയിട്ടില്ലാത്ത പറവൂർ എംഎൽഎ വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുതന്നെയാണ് സീനിയർ നേതാക്കളെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടി വന്നതും. അഞ്ചുവർഷം മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വിഡിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് വെറും 21 സീറ്റായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് നിലവിൽ 63 ആക്കി ഉയർത്തിയത് ഒപ്പം ചരിത്ര വിജയവും സതീശൻ പാർട്ടിക്ക് സമ്മാനിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 100 ലധികം സീറ്റ് നേടുന്ന മുന്നണിയാക്കി കോൺഗ്രസിനെ മറ്റുന്നതിൽ സതീശന്റെ പങ്ക് നിസാരമല്ല. ഏതൊരു വിഷയവും അത് നന്നായി പഠിച്ച ശേഷം സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു വിഡിയുടെ ശൈലി.
മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കെസി വേണുഗോപാലിന്റെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും പേരുകൾ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയ്ക്കപ്പുറം ജനഹിതം നോക്കിയാണ് വിഡിയ്ക്ക് നറുക്ക് വീണത്. ലീഗ് നേതൃത്വത്തെയും അറിയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പാർട്ടി ഔദ്യോഗിക പ്രഖാപനം നടത്തിയത്,
എറണാകുളം ജില്ലയയിലെ നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായിരുന്ന വിഡി സതീശൻ കെഎസ്യുവിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാൽ വച്ചത്. നെട്ടൂര് എസ്വിയുപി സ്കൂളില് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസവും പനങ്ങാടില് ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസവും പൂര്ത്തിയാക്കിയ സതീശൻ തേവര സേക്രഡ് ഹാര്ട് കോളജിലെ പഠനശേഷം നിയമ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
എംട്ടൂര് എസ്വിയുപി സ്കൂളില് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസവും പനങ്ങാടില് ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസവും പൂര്ത്തിയാക്കി. തേവര സേക്രഡ് ഹാര്ട് കോളജിലെ പഠനശേഷം നിയമ ബിരുദം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഡി സതീശൻ എംജി സര്വകലാശാല യൂണിയന് കൗണ്സിലറും, എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന് ചെയര്മാനുമായിരുന്നു. ശേഷം എന്എസ്യു ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായും തുടര്ന്ന് എഐസിസി സെക്രട്ടറി, കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോൽവിയിലൂടെയായിരുന്നു വിഡിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തുടക്കം. 96 ല് നടന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റെങ്കിലും 2001 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാര്ഥിയെ 7,792 വോട്ടിന് തോല്പ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.
മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തില് 2001ല് മണ്ഡലം പിടിച്ച വിഡി തുടര്ന്ന് 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ പന്ത്രണ്ടാം നിയമസഭയില് കോണ്ഗ്രസ് വിപ്പായിരുന്നു.
ഒരു തവണ പോലും മന്ത്രിയാകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്ന വിഡി എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.