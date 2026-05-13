/Kerala CM Race: കേരളത്തിൻറെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുമില്ല; ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചു, തീരുമാനം നാളെയെന്ന് ജയറാം രമേശ്

Kerala CM Race: ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടേയും കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം നാളെയെന്ന് ജയറാം രമേശ് അറിയിച്ചത്
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുമില്ല. ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചുവെന്നും തീരുമാനം നാളെ അറിയിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് എംപിയും എഐസിസി മാധ്യമ വിഭാഗം തലവനുമായ ജയറാം രമേശ്. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടേയും കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം നാളെയെന്ന് ജയറാം രമേശ് അറിയിച്ചത്.
ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലാണ് രാഹുലുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടന്നത്. ഇത് ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് പത്ത് ദിനമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാത്തതിൽ ഘകടകക്ഷികൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും അതൃപ്തി പുകയുകയാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, വിഡി സതീശന്, കെസി വേണുഗോപാല് എന്നിവരുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഹൈക്കമാന്ഡില് നിന്നും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും എത്തിയിട്ടില്ല.
അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുന്പായി എകെ ആന്റണി, കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് തുടങ്ങിയ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുമായി രാഹുല് ഗാന്ധിയും ഖാര്ഗെയും സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും, കെസി വേണുഗോപാൽ, വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുടെ പേരുകള് ഉയര്ന്ന ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവില് ആരുടെ പേരാവും ഹൈക്കമാന്ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കേരളം.
അതേസമയം, വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം. കെസി വേണുഗോപാലിനാണ് നറുക്കുവീഴുന്നതെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടിൽ ലീഗിൽ ഇതുവരെ ധാരണയായിട്ടില്ല.
എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. പ്രഖ്യാപനം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ ആർഎസ്പി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. മുന്നണി മര്യാദകൾ പാലിച്ച് ഒന്നിച്ച് പോകേണ്ടതിനാൽ കൂടുതൽ കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ലെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ പ്രതികരിച്ചു.
