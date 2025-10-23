CM Gulf Visit: രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒമാനിലെത്തി

മസ്ക്കത്ത്: രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒമാനിലെത്തി. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മസ്ക്കത്തിലും സലാലയിലും നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
Arrived in Oman for a two-day visit; I will be attending events in Muscat and Salalah. Grateful to @AmbGVSrinivas and the Indian Social Club for the warm reception. pic.twitter.com/k3Rbdjnj5j
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) October 23, 2025
ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ജി വി ശ്രീനിവാസനും സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഭീരവാഹികളും ചേർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മസ്ക്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന താവളത്തിൽ എത്തി സ്വീകരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച മസ്ക്കത്തിലും ശനിയാഴ്ച സലാലയിലും മുഖ്യമന്ത്രിപ്രവാസികളെ അവിസംബോധന ചെയ്യും. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിക്ക് മസ്ക്കത്തിലെ അമരാത്ത് മുനിസപ്പൽ പാർക്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽ പിണറായ് വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇരുപത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമാൻ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്. 1999 ൽ ഇ കെ നയനാർ ആണ് ഇതിനു മുൻപ് ഒമാൻ സന്ദർശിച്ചത്.
