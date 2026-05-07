Google Gemini Predicts Kerala CM: ജെമിനി പറയുന്നു... കെസി മുഖ്യമന്ത്രി, രണ്ടാം സാധ്യത സതീശന്, സമവായമെങ്കിൽ മാത്രം ചെന്നിത്തല

Google Gemini Predicts Kerala CM: കോൺഗ്രസിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജെമിനി എഐ പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സതീശന്റെ ജനപ്രീതി തള്ളിക്കളയന്നും ഇല്ല.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 7, 2026, 12:29 PM IST
  • ഗൂഗിൾ ജെമിനി എഐ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ വിലയിരുത്തലുകളും പ്രവചനങ്ങളുമാണിത്
  • കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രീതി അപഗ്രഥിച്ചാണ് കെസി വേണുഗോപാലിന് സാധ്യത എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം:  103 സീറ്റുകളുമായി കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആരായിരിക്കും ആ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരമായിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എഐസിസി സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുപോലും ആ പദവിയ്ക്കായി രംഗത്തുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് എഐയുടെ കാലം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ, എഐ ടൂളുകൾ എന്ത് പ്രവചിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐ എക്‌സിറ്റ് പോൾ വരെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ എഐ ആയ ജെമിനിയോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്.

1. വിഡി സതീശൻ

സാധ്യത: കൂടുതൽ
കാരണം: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് യുഡിഎഫിന് വലിയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. സതീശനെ തഴഞ്ഞാൽ, അത് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാർക്കിടയിലും അതൃത്പി സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

2. കെസി വേണുഗോപാൽ

സാധ്യത: വളരെ കൂടുതൽ
കാരണം: കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ താത്പര്യവും എംഎൽഎമാരടെ പിന്തുണയും ആണ് നിർണായകം. നിലവിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഭൂരിഭാഗം എംഎൽമാരും കെസി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 45 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹൈക്കമാൻഡ് നോമിനിയായി വേണുഗോപാൽ വരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത്.

3. രമേശ് ചെന്നിത്തല (സമവായ സ്ഥാനാർത്ഥി)

സാധ്യത: മിതമായ സാധ്യത
കാരണം: വിഡി സതീശനും കെസി വേണുഗോേപാലും തമ്മിൽ കടുത്ത തർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, തർക്കപരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേര് വന്നേക്കാം. പാർട്ടിയിലെ സീനിയോരിറ്റിയും മന്ത്രിയായും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും ഒക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ പരിചയവും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

അന്തിമ നിഗമനം

ഒരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സതീശനെ പോലെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ, പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിലെ കണക്കുകൾ കെസി വേണുഗോപാലിന് അനുകൂലമാണ്. മെയ് 11 ഓടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഇത്രയുമാണ് ജെമിയുടെ വിലയിരുത്തലുകളും നിഗമനങ്ങളും. എന്തായാലും ഹൈക്കമാന്റ് പ്രതിനിധികളും നിരീക്ഷകരും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഘടകക്ഷികളോടും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. 

 

