ChatGPT Predicts Kerala CM: ജെമിനിയ്ക്ക് കെസിയെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജിപിടിയ്ക്ക് സതീശൻ; എഐ വിലയിരുത്തലുകളിൽ ചെന്നിത്തല മൂന്നാമത്

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 7, 2026, 02:40 PM IST
  • പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള വിഡി സതീശന്റെ സ്വീകാര്യതയാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്
  • താരതമ്യേന യുവ നേതാവ് എന്നതും സതീശന് അനുകൂലമാണ്

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന നേതാക്കൾ. അവരിൽ ഒരാൾ നിലവിൽ എംപിയും എഐസിസി സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ആണ്. ഗൂഗിൾ ജെമിനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. 

എന്നാൽ ഓപ്പൺ എഐ ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ മറ്റൊന്നാണ്. കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പാർട്ടിയിലെ സ്വാധീനത്തേക്കാൾ, ചാറ്റ് ജിപിടി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഡി സതീശന്റെ ജനപ്രിയതയാണ്. രണ്ട് എഐ അസിസ്റ്റന്റുകളും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സാധ്യത അവസാനത്തേക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ വിലയിരുത്തലുകളും പ്രവചനങ്ങളും

ഇപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ചർച്ചകൾ മൂന്ന് പേരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്- വിഡി സതീശൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ

1. വിഡി സതീശൻ

നിലവിൽ യുഡിഎഫിന്റെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമുഖം. നിയമസഭയിലെ ആക്രമണോത്സുക നിലപാട്, യുവ പ്രതിച്ഛായ, സംഘടനയിൽ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ എന്നിവ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക്  ഏറ്റവും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന നേതാവ്. 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആദ്യ പരിഗണന സതീശനാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം.

2. കെസി വേണുഗോപാൽ

കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡുമായി അടുത്ത ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ശക്തിയാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നേരിട്ട് സംഘടനാ-ജനകീയ സാന്നിധ്യം സതീശനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണെന്ന വിമർശനമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒത്തുതീർപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവാനുള്ള സാധ്യത പൂർണ്ണമായി തള്ളാനാവില്ല.

3. രമേശ് ചെന്നിത്തല

പരിചയസമ്പന്നനും സംഘടനാപരമായി ശക്തനുമാണ്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ തലമുറമാറ്റത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധ്യത മുൻകാലത്തേക്കാൾ കുറവാണെന്നാണ് പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെയും അഭിപ്രായം. എന്നിരുന്നാലും ഗ്രൂപ്പ് ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വീണ്ടും ഉയരാം.

ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ:
1. വിഡി സതീശൻ
2. കെസി വേണുഗോപാൽ
3. രമേശ് ചെന്നിത്തല

അവസാന തീരുമാനം നിർണയിക്കുന്നത്:

1. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബാലൻസ്
2. ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടൽ
3. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും മറ്റ് UDF ഘടകകക്ഷികളുടെയും നിലപാട്

ഇത്രയുമായി ചാറ്റ് ജിപിടി പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. 45 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നാണ് കെസി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ അവകാശവാദം. 25 പേരുടെ പിന്തുണ വിഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വേണ്ടി അവകാശവാദങ്ങളുമായി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. 

 

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

