Congress Workers: മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സതീശന് നൽകണം; നെട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ, കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോടും പ്രകടനം നടത്തും

കൊച്ചി: വി.ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നെട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ. സതീശൻ അനുകൂല ഫ്ലക്സുകളുമായാണ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തുന്നത്. സതീശൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും സമാനമായ പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിലാകും പ്രകടനം നടത്തുക. കോഴിക്കോട് വിവിധയിടങ്ങളിലും പ്രകടനം നടത്തും.
പട നയിച്ചവൻ നാട് ഭരിക്കട്ടെ എന്ന ക്യാപ്ഷനുള്ള ഫ്ലക്സുകളുമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനം. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളും പോരുകളും തെരുവിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് കുറ്റ്യാടിയിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തും.
അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നീളുകയാണ്. ഇതിനായി എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർണായക ചര്ച്ചകള് തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ പോര് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി കെ സി വേണുഗോപാൽ, വി ഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല പക്ഷങ്ങൾ അരയും തലയും മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 40ൽ അധികം പേരുടെ പിന്തുണ കെസിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് കെസി പക്ഷത്തിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് വി ഡി - ആർ സി പക്ഷങ്ങൾ പറയുന്നു. 30 മുതൽ 35 വരെ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് വി ഡി പക്ഷവും പറയുന്നു. 23 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല പക്ഷവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.