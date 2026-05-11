കൊല്ലം: മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകിയ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ച് കൊല്ലം പുനലൂരിൽ വീണ്ടും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വി.ഡി. സതീശനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡുകളാണ് പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് 'പട നയിച്ചവൻ നാട് നയിക്കട്ടെ' എന്ന വാചകത്തോടു കൂടിയ ഈ ബോർഡ് ഉയർന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. നേരത്തെ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ച് നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സതീശനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള പുതിയ ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരസ്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഫ്ലക്സ് യുദ്ധങ്ങളോ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് നേരത്തെ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരുകളും പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നു.
