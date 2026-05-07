ഭരണം കിട്ടിയ സന്തോഷം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാനുള്ള നേരം പോലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കില്ല. അതിന് മുൻപേ തമ്മിൽതല്ല് തുടങ്ങി. എന്തിനാ, മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിതന്നെ... അതെ കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ കസേരകളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്ന് പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നത്. വി.ഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ.സി വേണുഗോപാൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎമാരുമായി കാണുന്നു. ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഹൈക്കമാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുക.
ഏതായാലും കോൺഗ്രസിലെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിപ്പോര് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ട്രോളന്മാർ. ഭരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിൽ തല്ലുകയാണ് നേതാക്കൾ. വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ലഡു തിന്നവർ അധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ചെളിവാരിത്തേക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നത്. 5 വർഷം ഇനി ഇവരെ സഹിക്കണമെന്നും ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നുമൊക്കെയുള്ള കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്.
കമന്റുകൾക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിപ്പോരിന് ഒരടിപൊളി സൊല്യൂഷനും സോഷ്യൽ മീഡിയ തരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഓരോ ദിവസം വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാമെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് തല്ലിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ കിടിലൻ 'റോസ്റ്റർ' സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്...
തിങ്കളാഴ്ച - വി.ഡി സതീശൻ
ചൊവ്വാഴ്ച - രമേശ് ചെന്നിത്തല
ബുധനാഴ്ച്ച - കെ.സി വേണുഗോപാൽ
വ്യാഴാഴ്ച - കെ സുധാകരൻ
വെള്ളിയാഴ്ച - രമ്യ ഹരിദാസ്
ശനിയാഴ്ച - കുഞ്ഞാലി കുട്ടി
ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല...
ഇത്തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളുമായി കോൺഗ്രസിനെ ട്രോളി കൊല്ലുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകൾ നിറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിനുള്ള തർക്കം മുറുകുമ്പോഴും പൊതുജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പറയുന്ന പേര് വി.ഡി സതീശന്റേതാണ്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100ന് മുകളിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് പോകുമെന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ നേതാവാണ് സതീശൻ. ഈ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സതീശനാണെന്നാണ് പൊതുജനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യനും വി.ഡി സതീശൻ തന്നെയെന്നും ജനം പറയുന്നു.
എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കും മുൻപ് ഇങ്ങനെ പോരാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പുകിലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാനിരിക്കുന്നതെയുള്ളൂ...അതോ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായാലും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുമോ? കാത്തിരുന്ന് കാണാം...
