ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും ഉത്തരമായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ദീപ ദാസ് മുൻഷി വ്യക്തമാക്കിയത്. 23ാം തിയതി വരെ സമയമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദീപ ദാസ് പറഞ്ഞത്.
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ നേതാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി യോഗമോ ചർച്ചകളോ ഇല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
Also Read: Tamil Nadu Government Formation: തമിഴ്നാട്ടിൽ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ്! കളം ഒഴിഞ്ഞ് ഇപിഎസ്, പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസ; വിജയ് സർക്കാരിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്കിടചെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. വി.ഡി സതീശനും കെ.സി വേണുഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒന്നിച്ചു നിന്നാണ് പ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും മറ്റും വെക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇന്ന് രാത്രിയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നുമാണ് മൂന്നുപേരും പറഞ്ഞത്.
പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ട് നൽകുന്നതെന്നും അതിനാൽ പ്രവർത്തകർ ഇനി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. മെയ് 23നുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.