Kerala CM Race: സസ്പെൻസ് തുടരുന്നു! യോ​ഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല; കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം

മെയ് 23നകം കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാകുമെന്ന് ദീപ ദാസ് മുൻഷി.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 9, 2026, 07:39 PM IST
  • മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്.
  • വി.ഡി സതീശനും കെ.സി വേണു​ഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒന്നിച്ചു നിന്നാണ് പ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും ഉത്തരമായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ദീപ ദാസ് മുൻഷി വ്യക്തമാക്കിയത്. 23ാം തിയതി വരെ സമയമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദീപ ദാസ് പറഞ്ഞത്.

മല്ലികാർജുൻ ഖാർ​ഗെ, രാഹുൽ ​ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ നേതാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി യോ​ഗമോ ചർച്ചകളോ ഇല്ലെന്നും കോൺ​ഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറ‍ഞ്ഞു. 

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്കിടചെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. വി.ഡി സതീശനും കെ.സി വേണു​ഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒന്നിച്ചു നിന്നാണ് പ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും മറ്റും വെക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇന്ന് രാത്രിയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നുമാണ് മൂന്നുപേരും പറഞ്ഞത്. 

പാർട്ടിയിൽ വിഭാ​ഗീയത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ട് നൽകുന്നതെന്നും അതിനാൽ പ്രവർത്തകർ ഇനി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. മെയ് 23നുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

