Indira Guarantees: സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങൾ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ, കൂടാതെ 17 മിനി തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകും.
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടികളും പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കേരളത്തെ ഒരു വലിയ തുറമുഖ നഗരമായി വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വിഡി സതീശൻ.
സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങൾ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ, കൂടാതെ 17 മിനി തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകുമെന്നും ഇതിനൊപ്പം കേരളത്തെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന ഹബ്ബായി മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പതിനായിരത്തോളം ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായം ലഭ്യമാക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയെ ശക്തമായി തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പൂർണ്ണമായും ആധുനികവത്കരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും ലഹരി മാഫിയ ശൃംഖലകൾ പാടേ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിന് നയമില്ലെന്ന് വിമർശിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നയമല്ല പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നയമാണ് തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു വിഡി സതീശന്റെ മറുപടി.
