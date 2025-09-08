English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prince Lukose passes away: ട്രെയിനിൽ വച്ച് ഹൃദയാഘാതം; കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ് അന്തരിച്ചു

വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോയി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പ്രിൻസിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 8, 2025, 08:33 AM IST
  • പുലർച്ചെ 3.30ന് തെങ്കാശിക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്.
  • ഉടൻ തന്നെ തെങ്കാശിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

കോട്ടയം: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ് അന്തരിച്ചു. 53 വയസ്സായിരുന്നു. കോട്ടയം പെരുമ്പായിക്കാടാണ് പ്രിൻസിന്റെ സ്വദേശം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോയി മടങ്ങുന്നതിനിടെ ട്രെയിനിൽ വെച്ചാണ് പ്രിൻസിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. പുലർച്ചെ 3.30ന് തെങ്കാശിക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ തെങ്കാശിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.  

കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ് ) ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം ആണ് പ്രിൻസ് ലൂക്കസ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിൻസ് ആയിരുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ്‌ സ്ഥാപകനേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഒവി ലൂക്കോസിന്റെ മകൻ കൂടിയായ പ്രിൻസ് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്, കെ എസ് സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്നു. മൃതദേഹം കോട്ടയം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തിക്കും.

