Assembly Election 2026: പാലായിൽ വീണ്ടും പോരിനിറങ്ങാൻ ജോസ് കെ മാണി; ഇടുക്കി നിലനിർത്താൻ റോഷിയും, കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർഥികൾ ഇവർ...

കോട്ടയം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് എം. 12 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി തന്നെ മത്സരിക്കും. സിറ്റിങ്ങ് എം.എൽ എമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടുക്കിയിലും സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ പൂഞ്ഞാറിലും ജോബ് മൈക്കിൾ ചങ്ങനാശേരിയിലും, ഡോ. എൻ.ജയരാജ് കാഞ്ഞിരപ്പളളിയിലും പ്രമോദ് നാരായൺ റാന്നിയിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളാകും. സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റിൽ വീണ്ടും അങ്കത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ 5 പേർക്കും വളരെ നിർണായകമാണ്.
മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
ചാലക്കുടി - അഡ്വ. ബിജു ചിറയത്ത്
തൊടുപുഴ - സിറിയക് ചാഴിക്കാടൻ
പിറവം - സാബു കെ ജേക്കബ്
ഇരിക്കൂർ - മാത്യൂ കുന്നപ്പള്ളി
കടുത്തുരുത്തി - നിർമ്മല ജിമ്മി
പെരുമ്പാവൂർ - ബേസിൽ പോൾ
ബിജെപി ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നേമത്ത് മത്സരിക്കും. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പാലക്കാട്, പത്മജ തൃശൂർ, ആർ ശ്രീലേഖ വട്ടിയൂർക്കാവ്, മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനും മത്സരിക്കും. എൻസിപി, ആർഎസ്പി സ്ഥാനാർഥികളെയും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഐയും സിപിഎമ്മും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 9നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4 നാണ്. അസം, പുതുച്ചേരി എൻ്നിവിടങ്ങളിലും ഏപ്രിൽ 9 നാണ് പോളിംഗ്. ഏപ്രിൽ 23 നായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ്.
