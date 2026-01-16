കോട്ടയം: കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിൽ തുടരുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. യുഡിഎഫ് ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കിയപ്പോൾ പിണറായി ചേർത്തുപിടിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്താക്കി.
കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതല്ല, പുറത്താക്കിയതാണ്. യുഡിഎഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കി.
അന്ന് ചേർത്തുപിടിച്ചത് പിണറായി വിജയനും സിപിഎമ്മും. മുന്നണി മാറ്റം ചർച്ചയായിട്ടില്ല. ആരുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി. ഇടതുമുന്നണി നയിക്കുന്ന മധ്യമേഖലാ ജാഥ നയിക്കാൻ താനുമുണ്ടാകും. രണ്ടില ഇളകില്ല.
കർഷകർക്കായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം പോരാട്ടം നയിച്ചുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി. വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ മുൻകൈയെടുത്തു. കർഷകർക്കായി പോരാട്ടം നയിച്ചു. പല വിഷയങ്ങളിലും വേറിട്ട നിലപാടെടുത്തുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.