  • Kerala Congress M: 'ഇടതിനൊപ്പം തന്നെ, കുറഞ്ഞത് 13 സീറ്റെങ്കിലും കിട്ടണം'; നിയമസഭ സീറ്റിൽ കേരള കോൺ​ഗ്രസ് ഡിമാൻഡ്

Kerala Assembly Elections: യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതല്ല, പുറത്താക്കിയതാണ്. യുഡിഎഫ് കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എമ്മിനെ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:02 PM IST
  • ഇടതുമുന്നണി നയിക്കുന്ന മധ്യമേഖലാ ജാഥ നയിക്കാൻ താനുമുണ്ടാകും
  • കർഷകർക്കായി കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം പോരാട്ടം നയിച്ചുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി

കോട്ടയം: കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിൽ തുടരുമെന്ന് കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. യുഡിഎഫ് ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കിയപ്പോൾ പിണറായി ചേർത്തുപിടിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്താക്കി.

കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതല്ല, പുറത്താക്കിയതാണ്. യുഡിഎഫ് കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എമ്മിനെ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കി.

അന്ന് ചേർത്തുപിടിച്ചത് പിണറായി വിജയനും സിപിഎമ്മും. മുന്നണി മാറ്റം ചർച്ചയായിട്ടില്ല. ആരുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. സോണിയ ​ഗാന്ധിയുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി. ഇടതുമുന്നണി നയിക്കുന്ന മധ്യമേഖലാ ജാഥ നയിക്കാൻ താനുമുണ്ടാകും. രണ്ടില ഇളകില്ല.

കർഷകർക്കായി കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം പോരാട്ടം നയിച്ചുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി. വന്യമൃ​ഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ മുൻകൈയെടുത്തു. കർഷകർക്കായി പോരാട്ടം നയിച്ചു. പല വിഷയങ്ങളിലും വേറിട്ട നിലപാടെടുത്തുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി.

