Minister Roshy Augustine: മുന്നണി മാറ്റം അഭ്യൂഹം മാത്രം, എൽഡിഎഫിൽ തന്നെ 'തുടരും'; മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ഭിന്നതയോ?

ഇടതുമുന്നണിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാ​ഗമായി തുടരുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:41 AM IST
  • മുന്നണി മാറ്റത്തിനായി സഭാ നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും മന്ത്രി നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
  • സഭ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല.

കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ. ഇടതുമുന്നണിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാ​ഗമായി തന്നെ പാർട്ടി തുടരുമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് രോഷാകുലനായിട്ടായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.

കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം വാർത്തകൾ എക്കാലത്തും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്നണി മാറ്റത്തിനായി സഭാ നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും മന്ത്രി നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സഭ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല. 

 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്രവിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ജോസ് കെ. മാണി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. ജോസ് കെ. മാണി പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരടക്കമുള്ളവർ സമരത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തെ പിണറായി വിജയനും ഇടത് നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ 'തുടരും' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ റോഷി ഫേസ്ബുക്ക് കവ‍ർ ചിത്രമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് മന്ത്രി പങ്കുവെച്ചത്. റാന്നി എംഎൽഎ പ്രമോദ് നാരായണും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ തുടരും 2026 എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.  

