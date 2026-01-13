Minister Roshy Augustine: മുന്നണി മാറ്റം അഭ്യൂഹം മാത്രം, എൽഡിഎഫിൽ തന്നെ 'തുടരും'; മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ഭിന്നതയോ?

കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. ഇടതുമുന്നണിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗമായി തന്നെ പാർട്ടി തുടരുമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് രോഷാകുലനായിട്ടായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം വാർത്തകൾ എക്കാലത്തും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്നണി മാറ്റത്തിനായി സഭാ നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും മന്ത്രി നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സഭ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല.
Also Read: Shafi Parambil: വടകരയിലെ ഫ്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ താൻ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല; രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്രവിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ജോസ് കെ. മാണി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. ജോസ് കെ. മാണി പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരടക്കമുള്ളവർ സമരത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ പിണറായി വിജയനും ഇടത് നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ 'തുടരും' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ റോഷി ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ചിത്രമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് മന്ത്രി പങ്കുവെച്ചത്. റാന്നി എംഎൽഎ പ്രമോദ് നാരായണും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ തുടരും 2026 എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.