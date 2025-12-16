Jose K Mani: 'ഇടത് മുന്നണി വിടില്ല, രണ്ടില കരിഞ്ഞിട്ടില്ല'; എൽഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി

കോട്ടയം: കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എൽഡിഎഫിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. കേരള കോൺഗ്രസ് പാലായിലും തൊടുപുഴയിലും മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. കേരള കോൺഗ്രസാണ് പാലായിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി.
രണ്ടില കരിഞ്ഞെന്ന പ്രാചരണം തെറ്റാണ്. സംഘടനാപരമായി കേരള കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ഇത്തവണയും കേരള കോൺഗ്രസ് രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ പത്ത് സീറ്റുകൾ നേടി.
കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് നഗരസഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി. എൽഡിഎഫിനാണ് പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 2,198 വോട്ടിന്റെ ലീഡ്. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ 38 വാർഡുകളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ വിജയിച്ചത് രണ്ടിടത്ത് മാത്രം ആണ്.
ചരിത്രത്തിലൊരിക്കൽ പോലും തൊടുപുഴയുടെ നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനായി ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് തവണ വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേരള കോൺഗ്രസിന് സംഘടനാപരമായി ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകളെല്ലാം ലഭിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് കുറച്ച് വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴെണ്ണം ഇപ്പോഴും എൽഡിഎഫിന്റെ കയ്യിലാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.
