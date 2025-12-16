English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jose K Mani: 'ഇടത് മുന്നണി വിടില്ല, രണ്ടില കരിഞ്ഞിട്ടില്ല'; എൽഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി

Kerala Congress M: 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴെണ്ണം ഇപ്പോഴും എൽഡിഎഫിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:05 PM IST
  • രണ്ടില കരിഞ്ഞെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ്
  • സംഘടനാപരമായി കേരള കോൺ​ഗ്രസിന് ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചെന്നും ജോസ് കെ മാണി

കോട്ടയം: കേരള കോൺ​ഗ്രസ് (എം) എൽഡിഎഫിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. കേരള കോൺ​ഗ്രസ് പാലായിലും തൊടുപുഴയിലും മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. കേരള കോൺ​ഗ്രസാണ് പാലായിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി.

രണ്ടില കരിഞ്ഞെന്ന പ്രാചരണം തെറ്റാണ്. സംഘടനാപരമായി കേരള കോൺ​ഗ്രസിന് ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ഇത്തവണയും കേരള കോൺ​ഗ്രസ് രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ പത്ത് സീറ്റുകൾ നേടി.

കേരള കോൺ​ഗ്രസ് തന്നെയാണ് ന​ഗരസഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി. എൽഡിഎഫിനാണ് പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 2,198 വോട്ടിന്റെ ലീഡ്. ജോസഫ് ​ഗ്രൂപ്പ് തൊടുപുഴ ന​ഗരസഭയിൽ 38 വാർഡുകളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ വിജയിച്ചത് രണ്ടിടത്ത് മാത്രം ആണ്.

ചരിത്രത്തിലൊരിക്കൽ പോലും തൊടുപുഴയുടെ ന​ഗരസഭയുടെ ചെയർമാനായി ജോസഫ് ​ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ, കേരള കോൺ​ഗ്രസ് മൂന്ന് തവണ വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേരള കോൺ​ഗ്രസിന് സംഘടനാപരമായി ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകളെല്ലാം ലഭിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് കുറച്ച് വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴെണ്ണം ഇപ്പോഴും എൽഡിഎഫിന്റെ കയ്യിലാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

