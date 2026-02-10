Minister V Sivankutty: അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും; ചരിത്രപരമായ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപേ ആരംഭിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.
ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഫെബ്രുവരി 13ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏകദേശം 3.80 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിതരണത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് അഞ്ചിന് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സർക്കാർ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സ്കൂൾ തുറക്കാൻ മൂന്ന് മാസം ബാക്കിനിൽക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
