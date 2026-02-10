English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Minister V Sivankutty: അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും; ചരിത്രപരമായ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Minister V Sivankutty: അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും; ചരിത്രപരമായ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഫെബ്രുവരി 13ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 10, 2026, 06:50 PM IST
  • ഏകദേശം 3.80 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിതരണത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
  • മാർച്ച് 5ന് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സർക്കാർ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ജപ്തിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി; തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Minister V Sivankutty: അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും; ചരിത്രപരമായ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപേ ആരംഭിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഫെബ്രുവരി 13ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: Kerala Heatwave Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, വില്ലനായി അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത!

ഏകദേശം 3.80 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിതരണത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് അഞ്ചിന് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സർക്കാർ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സ്കൂൾ തുറക്കാൻ മൂന്ന് മാസം ബാക്കിനിൽക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Minister V SivankuttyKerala School Textbooksമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടികേരള പാഠപുസ്തക വിതരണം

Trending News