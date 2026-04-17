Kerala Dalit Student Death: നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം, അധ്യാപകരുടേത് വംശീയ അധിക്ഷേപം; കുറ്റക്കാരായ ഡോക്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ

Speaker AN Shamseer: നിതിന് നേരെ ക്രൂരമായ ജാത്യധിക്ഷേപവും വംശീയ പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ടായതായാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:57 PM IST
  • ആരോപണവിധേയരായ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണം
  • ഇത്തരക്കാർ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരല്ല
  • ഇവരുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കാൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു

  1. Nitin Raj Death case: ബിഡിഎസ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: കുടുംബം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും

തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം അത്യന്തം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ. ഉഴമലയ്ക്കലിലെ നിതിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിതിന് നേരെ ക്രൂരമായ ജാത്യധിക്ഷേപവും വംശീയ പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ടായതായാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരോപണവിധേയരായ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണം. അവരുടെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കണം.

ഇത്തരക്കാർ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരല്ല. ഇവരുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കാൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അധ്യാപകരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ സംഘടനകൾ സജീവമായതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായത്. ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ പടിയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് വളമിടുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം സജീവമാകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ സാധിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Kerala Dalit Student DeathNithin RajSpeaker AN Shamseer

