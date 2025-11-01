English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Extreme Poverty Eradication: അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; മുഖ്യാതിഥിയായി മമ്മൂട്ടി

Extreme Poverty Eradication Kerala: 67മത് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിലാണ് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 05:35 PM IST
  • ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നടൻ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തു
  • മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവേദിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നടൻ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തു. 67-ാമത് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിലാണ് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിയമസഭയിൽ രാവിലെ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങ് നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുവേദിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടൻ മമ്മൂട്ടി എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

