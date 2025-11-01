Extreme Poverty Eradication: അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി; മുഖ്യാതിഥിയായി മമ്മൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നടൻ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തു. 67-ാമത് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിലാണ് കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിയമസഭയിൽ രാവിലെ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങ് നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുവേദിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടൻ മമ്മൂട്ടി എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
