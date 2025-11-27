English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Dry Day: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡ്രൈ ഡേ; സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

Dry Day: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡ്രൈ ഡേ; സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ സർക്കാർ മദ്യവിൽപന നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:03 PM IST
  • കേരള അതിർത്തിയുടെ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി.
  • വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജില്ലകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Wildlife Protection Amendment Bill: 'വന്യജീവി സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബില്ലിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇടപെടല്‍ നടത്തണം' പിണറായി വിജയന്‍

Trending Photos

Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
6
Sensex today
Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
Today&#039;s horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
6
Curry Leaves Water
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
Dry Day: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡ്രൈ ഡേ; സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ സർക്കാർ മദ്യവിൽപന നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കി. പോളിംഗ് തീയതിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് മുതലാണ് മദ്യവിൽപനയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജില്ലകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ആദ്യഘട്ട പോളിംഗ് നടക്കുന്ന തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 7 മുതൽ 9 വരെയും, ഡിസംബർ 11-ന് പോളിംഗ് നടക്കുന്ന വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 9 മുതൽ 11 വരെയുമാണ് ഡ്രൈ ഡേ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തീയതികളിൽ കേരള അതിർത്തിയുടെ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Dry dayKerala

Trending News