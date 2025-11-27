Dry Day: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡ്രൈ ഡേ; സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ സർക്കാർ മദ്യവിൽപന നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കി. പോളിംഗ് തീയതിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് മുതലാണ് മദ്യവിൽപനയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജില്ലകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യഘട്ട പോളിംഗ് നടക്കുന്ന തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 7 മുതൽ 9 വരെയും, ഡിസംബർ 11-ന് പോളിംഗ് നടക്കുന്ന വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഡിസംബർ 9 മുതൽ 11 വരെയുമാണ് ഡ്രൈ ഡേ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തീയതികളിൽ കേരള അതിർത്തിയുടെ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
