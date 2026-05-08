English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Kerala Election Results 2026: ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി? നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ

Kerala Election Results 2026: ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി? നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ

Kerala CM Race: കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, വി.ഡി. സതീശൻ എന്നിവർക്കായി അണിയറയിൽ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 8, 2026, 08:56 AM IST
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിട്ടും റാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാതെ കേരളം
  • കോൺഗ്രസിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചർച്ച തകർത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. ജനവികാരം മാനിക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ലീ​ഗും ജോസഫ് ​ഗ്രൂപ്പും

Trending Photos

Kerala KN-622 Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-622 Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
5
Shani
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
Today&#039;s Lucky Zodiac Signs: കരിയറിലും സമ്പത്തിലും വൻ വളർച്ച; ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
5
Lucky Zodiac signs
Today's Lucky Zodiac Signs: കരിയറിലും സമ്പത്തിലും വൻ വളർച്ച; ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Election Results 2026: ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി? നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ

തിരുവനന്തപുരം:  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിട്ടും റാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാതെ കേരളം.  കോൺഗ്രസിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചർച്ച തകർത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ; 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

എംഎൽമാരുടെ നിലപാടറിഞ്ഞ ഐസിസി നിരീക്ഷകർ ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ എംഎല്‍എമാരുടെയും പിന്തുണ എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനാണ്. 48 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാല്‍ പക്ഷം അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 35 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് വി ഡി സതീശ പക്ഷവും 23 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിഭാഗവും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.  ഇതിനിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും

 

നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാകരുത് മാനദണ്ഡം എന്ന ആവശ്യവുമായി മൂന്ന് നേതാക്കളുടെയും അനുയായികള്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് മെയില്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ച നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ ഉടന്‍ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന്  രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala CMCongressVD SatheesanRamesh ChennithalaKV Vengopal

Trending News