Kerala Election Results 2026: ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി? നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിട്ടും റാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാതെ കേരളം. കോൺഗ്രസിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചർച്ച തകർത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
എംഎൽമാരുടെ നിലപാടറിഞ്ഞ ഐസിസി നിരീക്ഷകർ ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ എംഎല്എമാരുടെയും പിന്തുണ എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനാണ്. 48 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാല് പക്ഷം അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 35 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് വി ഡി സതീശ പക്ഷവും 23 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിഭാഗവും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമാകരുത് മാനദണ്ഡം എന്ന ആവശ്യവുമായി മൂന്ന് നേതാക്കളുടെയും അനുയായികള് ഹൈക്കമാന്ഡിന് മെയില് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ച നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ ഉടന് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
