Kerala Assembly Election 2026: തുടർഭരണമോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധിയെഴുതുന്നു; പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ നീണ്ടനിര

Kerala Elections 2026 Polls: ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണുള്ളത്. വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് പോളിങ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 9, 2026, 10:17 AM IST
  • ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം
  • ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പാണെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും പ്രതികരിച്ചു

Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം; അവധി ദിനങ്ങളായ 20നും 22നും പത്രിക സ്വീകരിക്കില്ല

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
6
Gold price
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
Kerala SS 514 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lotteries Result
Kerala SS 514 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malavya Rajayogam 2026: ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; മാളവ്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
5
Malavya Rajayogam
Malavya Rajayogam 2026: ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; മാളവ്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
Pinarayi Vijayan Astro Prediction: വാക്കുകളിലൂടെ എതിരാളികളെ നേരിടും, സംസാരത്തിലെ കാഠിന്യം തിരിച്ചടിക്കാനും സാധ്യത; പിണറായി വിജയൻറെ ജന്മരാശി വച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
6
Pinarayi Vijayan
Pinarayi Vijayan Astro Prediction: വാക്കുകളിലൂടെ എതിരാളികളെ നേരിടും, സംസാരത്തിലെ കാഠിന്യം തിരിച്ചടിക്കാനും സാധ്യത; പിണറായി വിജയൻറെ ജന്മരാശി വച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം വിധിയെഴുതുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാവിലെ ആറര മുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരമുള്ളത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

ALSO READ: Kerala Assembly Election 2026 LIVE: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: രാവിലെ മുതലുള്ള കനത്ത പോളിങ് കേരളത്തിൽ UDF തരംഗം അലയടിക്കുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയെന്ന് കെസി

സിനിമ രംഗത്തുനിന്ന് മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ്, സുപ്രിയ മേനോൻ, സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവരും വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നണി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തുടർച്ച അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പാണെന്ന് യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

