Kerala Assembly Election 2026: തുടർഭരണമോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധിയെഴുതുന്നു; പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ നീണ്ടനിര

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം വിധിയെഴുതുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാവിലെ ആറര മുതൽ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരമുള്ളത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
സിനിമ രംഗത്തുനിന്ന് മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ്, സുപ്രിയ മേനോൻ, സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവരും വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മുന്നണി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തുടർച്ച അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പാണെന്ന് യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.