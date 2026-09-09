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Load Shedding: അരമണിക്കൂര്‍ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ്; ലോഡ്ഷെഡിങ് രണ്ടുതവണ, അസാധാരണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

Electricity Crisis: വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കും അർധരാത്രി 12 മണിക്കും ഇടയിൽ അര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിയന്ത്രണം എന്നായിരുന്നു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, മിക്ക ജില്ലകളിലും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി രണ്ടു തവണയിലേറെ പവർകട്ട് ഉണ്ടായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 09, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:34 AM IST
Load Shedding: അരമണിക്കൂര്‍ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ്; ലോഡ്ഷെഡിങ് രണ്ടുതവണ, അസാധാരണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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