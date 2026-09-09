/Load Shedding: അരമണിക്കൂര്‍ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ്; ലോഡ്ഷെഡിങ് രണ്ടുതവണ, അസാധാരണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

കനത്ത വേനൽച്ചൂടിനിടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്നലെ രാത്രി അസാധാരണമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കും അർധരാത്രി 12 മണിക്കും ഇടയിൽ അര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിയന്ത്രണം എന്നായിരുന്നു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, മിക്ക ജില്ലകളിലും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി രണ്ടു തവണയിലേറെ പവർകട്ട് ഉണ്ടായി.
ചിലയിടങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതലും, കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അർധരാത്രി 12 മണിക്കു ശേഷവും വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
നിർണായക യോഗം
സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന വൈദ്യുതി ക്ഷാമം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് അടിയന്തര യോഗം ചേരും. രാവിലെ 11-ന് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ എം.ജി രാജമാണിക്യവും മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കും.
പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള നടപടികൾ
നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇന്ന് തന്നെ കൈമാറുകയും ചെയ്യും. കൂടിയ വില നൽകിയാണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡാമുകളിലെ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് പരിശോധിച്ച്, പരമാവധി ശേഷിയിൽ ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതോൽപ്പാദനം നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, രാത്രി സമയങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഈ മാസം പകുതി വരെയെങ്കിലും തുടരേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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